‘Bijna helft ingezameld textiel in Vlaanderen wordt hergebruikt’

Van het ingezamelde textiel in Vlaanderen wordt bijna de helft hergebruikt, zo blijkt uit cijfers die parlementslid Freya Perdaens opvroeg bij minister Zuhal Demir. Niet alleen wordt bijna de helft hergebruikt, een kwart wordt gerecycled, zo meldt De Morgen.

In Vlaanderen wordt 47 procent van het ingezamelde textiel hergebruikt, 25 procent gerecycleerd en 28 procent verbrand of uitzonderlijk gestort. Vlaanderen zit hiermee op het Europese gemiddelde, zo blijkt uit cijfers van het CBI (Center for Promotion of Imports). In geheel Europa wordt namelijk 50 procent van het ingezamelde textiel hergebruikt.

Op dit moment is het verboden om onverkochte voorraad van winkeliers te verbranden of te storten. Dit is in andere Europese landen wel mogelijk. Wel kan deze voorraad worden gerecycled. Perdaens meldt tegen De Morgen dat in 2022 onderzocht wordt om het vernietigen van bruikbare kleding te verbieden op Vlaams niveau.