Bijzonder: Girav introduceert korte broek in drie lengtematen

Broeken met lange pijpen hebben in veel gevallen al een lengtemaat zodat de consument makkelijker kan zien of de lengte juist is. Nu heeft Nederlands merk Girav een korte broek gelanceerd in drie lengtematen.

“Lange mannen ervaren vaak dat hun korte broek te kort is. Ze hebben langere benen en willen dat een korte broek net boven de knie valt”, aldus Girav. De Girav Athens Short komt in drie lengtematen en zeven kleuren.

Girav is geboren uit de behoefte aan langere T-shirts die niet uit een broek kruipen gedurende de dag. Girav begon met T-shirts in diverse lengtematen, maar biedt inmiddels een gehele kledinglijn in diverse lengtematen aan.