Bijzonder: Moschino maakt poppenshow voor presentatie SS21

Door de voortdurende coronacrisis blijven shows op locatie met echte modellen, moeilijk te realiseren. Modemerken komen echter aan de lopende band met originele alternatieven: van online performances tot een driedimensionaal ‘digitaal dorp’. Maar de prijs voor de meest charmante - en, toegegeven, ook wel een beetje ongemakkelijke - show gaat naar de poppenkastpresentatie van Moschino, afgelopen zondag tijdens Milan Fashion Week SS21.

‘Dit is geen poppenkast, dit is een modeshow’: Moschino’s marionetten voor SS21

De presentatie heeft de vorm van een korte film, waarin ontwerper Jeremy Scott op de kermis een poppenkast tegenkomt waarin een marionetversie van hemzelf een model in een miniatuur-couturejurk staat te hijsen. “Ah, wat houd ik toch van poppenkasten,” verzucht de echte Jeremy, waarop de kleine ontwerper hem tegenspreekt: “Dit is geen poppenkast, dit is een modeshow!” In het decor zwaait een deurtje open, en warempel: daarachter zit de crème de la crème van de modewereld in poppenvorm. Anna Wintour is erbij, en ook zijn Nina Garcia, Edward Enninful, Andrew Bolton en Vanessa Friedman te onderscheiden.

De modellen, eveneens marionetten, showen een collectie van veertig geraffineerde looks, compleet met poppentasjes en poppenhakjes. De poppen werden gemaakt in de studio van wijlen Jim Henson, de man achter de Muppets, Sesamstraat en The Dark Crystal. Scott werkte al eens eerder samen met de studio: in 2011 kleedde hij Muppets-karakter Miss Piggy voor de grote Muppetfilm.

Hoe lieflijk ook, de presentatie had tegelijkertijd iets vervreemdends. Misschien omdat de Moschino-show ook een kritiek lijkt op de traditionele modeshow, die door critici al meer dan eens als ‘poppenkast’ werd omschreven: als een spektakel waarin modellen en publiek worden ‘bespeeld’. Zo bezien past de show goed in het oeuvre van Scott en van Moschino als merk, dat de bizarre emblemen en mechanismen van de modewereld graag uitvergroot en zo onder de aandacht brengt.

Bekijk hieronder de beelden: