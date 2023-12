Bikecore style: Op weg naar een duurzamere toekomst

In de afgelopen jaren is er een belangrijke culturele en milieugerelateerde verschuiving ontstaan die de manier waarop we de wereld om ons heen bekijken, ermee omgaan of ons bewegen verandert. Nu we de komende seizoenen de nadruk leggen op duurzaamheid, geeft een focus op bewuste ontwerpen, activewear -merken de kans om klassieke silhouetten opnieuw uit te vinden en prioriteit te geven aan duurzaamheid door multifunctionaliteit en circulaire innovaties toe te passen. Eendimensionale en ecologische activewear ontwerpen beginnen aan belang in te leveren nu consumenten de voorkeur geven aan kledingstukken en accessoires die multifunctioneel zijn en geïntegreerde details bevatten. De toename van ongerustheid in roerige tijden zorgt voor een emotionele band met kledingstukken die een gevoel van aanpassingsvermogen bieden, waardoor bewuste aankopen een reden of seizoen overstijgen. Zorgen over het klimaat zorgden voor een opleving van de #bikecore-cultuur en schijnen het licht op de designs die oorspronkelijk voor fietsers is gemaakt en tegelijkertijd een actieve flexibiliteit ondersteunen, van de straat naar de studio en alles daar tusssenin.

Rachael Gentner, creatief directeur bij Active benoemt alle activewear trends tijdens Fashion Snoops op ISPO in München.

Fietsen is altijd al populair geweest, maar in het afgelopen decennium hebben we een enorme toename gezien in het aantal mensen dat de fiets kiest als hun favoriete manier van transport. Er zijn een groot aantal redenen voor deze stijging van het aantal fietsers, zoals de toenemende bezorgdheid om het milieu en een meer gezondheidsbewuste levensstijl, waarbij consumenten nadenken over nieuwe manieren van woon-werkverkeer die goed zijn voor zowel de planeet als de fietser. Met een groeiende aanwezigheid tijdens modeweken en recente samenwerkingen tussen fietsmerken zoals Super 73 X Daily Paper, Shrimps X Rapha en Cowboy X ba&sh is het duidelijk dat de mode-industrie een opleving in de fietscultuur heeft opgemerkt en tweewielig vervoer heeft geherdefinieerd als een middel voor stijlvolle zelfexpressie. Deze toegenomen populariteit in #bikecore style heeft ook een vraag naar actieve kleding doen rijzen die vorm en functie naadloos combineert. Fietsers kijken naar kleding die volledige bewegingsvrijheid biedt en bescherming biedt tegen de omgeving en onverwachte veranderingen onderweg. Ontwerpers in de actievewear markt en daarbuiten reageren op deze unieke eisen door het creëren van innovatieve hybride ontwerpen die zeer veelzijdig en toch ultra stijlvol zijn.

Ba&sh x Cowboy samenwerking, Sept. 2023 Credits: Ba&sh x Cowboy via Aisle 8 PR

Johanna Parv, SS23. Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Een opkomst van prestatiegerichte collecties die mode en functie combineren, maken plaats voor een universele behoefte aan ontwerpen die een groter doel hebben. De vrijheid om te bewegen is een belangrijke factor geworden voor de collecties van de in damesmode gewortelde, maar door activewear gevoede ontwerpster Johanna Parv. Haar merknaam experimenteert met elegante silhouetten die gemaakt zijn voor mobiliteit. Door de stedelijke fietser op de voorgrond van het ontwerpproces te plaatsen, verheffen Parv's ontwerpen alledaagse kledingstukken door middel van transformeerbare constructies en bewuste aanpasbaarheid. Doordachte details zoals geïntegreerde paardenstaartgaten, ergonomische pasvormen en multi-inzetbare riemen geven een nieuwe vorm aan alledaagse kleding met een actieve twist - zodat consumenten zich kunnen bewegen met ondersteuning en gemak.

Lydia Bolton lanceert limited edition eigentijdse streetwear samenwerking met Lime, Aug 2023 Credits: Dominic Marley voor Lime Bike via Words+Pixels PR

Lime x Lydia Bolton Re-Cycle collectie, Aug. 2023 Credits: Lime via Words+Pixels PR

Een ander voorbeeld van #bikecore-inspiratie komt van een samenwerking tussen het deelfietsenbedrijf Lime en de duurzame ontwerpster Lydia Bolton, die woon-werkkleding liet zien die volledig is gemaakt van geüpcyclede materialen. De collectie, met de toepasselijke naam "Re-Cycle", werd gemotiveerd door een recent onderzoek waaruit bleek dat negen van de tien mensen niet op de fiets stappen omdat ze zich zorgen maken over hun kleding, en meer dan de helft gaf aan meer high-fashion, fietsvriendelijke kleding te willen. Gemaakt van hergebruikte materialen zoals waterdichte jassen, gewatteerde puffers, afgedankte tenten en vintage truien - de kledingstukken zijn gemaakt met een full circle-benadering. Deze unisex en seizoensloze ontwerpen zijn voorzien van shapeshifting stijlen die van kort naar lang gaan, inclusief afneembare aanpassingen en kledingclips die zorgen voor een snag-free pasvorm tijdens het rijden. Ontwerpers als Parv en Bolton volgen het succes van de gorpcore-boom en luiden een nieuw tijdperk in van prestatiegericht ontwerp dat alledaagse kledingstukken een hoger doel geeft.

Active footwear is ook geïnspireerd op fietsers, omdat de focus op hybride ontwerpen heeft geleid tot een stroom van innovatieve silhouetten die rekening houden met verschillende terreinen en activiteiten. Eerder dit jaar brachten Salomon en Pas Normal Studios een vernieuwde versie van een klassiek ontwerp uit dat een voorproefje biedt van wat er mogelijk is als het gaat om het creëren voor de volgende generatie hybride levensstijlen. Het duurzame ontwerp heeft een lichtgewicht sneaker en een snel vetersysteem aan de binnenkant, met een waterafstotende gaiter die zorgt voor goede isolatie en bescherming tegen de elementen voor een berg-naar-straat-naar-café beleving. Zelfs de TikTok-favoriet Samba heeft een fietsklare revisie gekregen, met een recente levering van Adidas' Velosamba Cold.Rdy-sneakers. De schoenen zijn speciaal ontworpen voor woon-werkverkeer bij koud weer, terwijl de nadruk wordt gelegd op duurzaamheid door middel van veganistische stijlen en constructietechnieken waarbij 50 procent gerecycled materiaal wordt gebruikt. Met fietsgerichte details zoals geïntegreerde schoenplaatjes op de zool en zeer reflecterende accenten voor een veiligere rit, vinden de hybride sneakers met gemak een plek tussen sociale feeds en fietspedalen.

Nu het verlangen van de consument blijft onderstrepen dat er behoefte is aan producten die zich in elke situatie kunnen aanpassen, proberen ontwerpers hierop te reageren met silhouetten die een meer doordachte betekenis bieden. Deze snel opkomende verbinding tussen constructies die klaar zijn voor de fiets en innovatieve circulaire methoden heeft een nieuwe golf van design in gang gezet die de universele vrijheid viert om te bewegen in elk onverwacht klimaat of in elke onverwachte omgeving.

In een van de meest recente Fashion Snoops Cultural Sentiments-rapporten voor FW 25/26 benadrukt het FS-team het belang van proactieve producten die oplossingen en stabiliteit bieden tijdens momenten van onvoorspelbaarheid, terwijl we leren om te herijken en vooruit te gaan met een dieper gevoel van doelgerichtheid en ongeremde vrijheid.