Billy Berlusconi (Igoodi) over de avatar-economie in de mode en daarbuiten

"De technologie bestaat, we zijn er klaar voor." Dat zegt Billy Berlusconi, oprichter van Igoodi, een volledig-Italiaans bedrijf voor avatars, opgericht in 2015. Igoodi telt nu 21 medewerkers en focust op de modebranche en dan vooral op ‘tailor-made’, e-commerce, 3D-prototyping en modeshows in de metaverse. Er zijn talloze mogelijkheden te bedenken waarvoor de door Igoodi gecreëerde avatars, getrouwe digitale reproducties van mensen, inzetbaar zijn.

Een "slimme" versie van de mens of "virtuele tweeling" kan het leven immers een stuk makkelijker maken en de modebranche helpen het aantal retouren terug te dringen. In plaats van naar de kleermaker te gaan om een maatpak te laten maken, kunnen consumenten hun avatar ‘sturen’. In plaats van de maten op te nemen om online een jurkje te bestellen, trekt de avatar het aan. Igoodi biedt zelfs een speciaal platform dat laat zien of consumenten een passend kledingstuk hebben uitgezocht of dat ze beter een andere maat kunnen nemen. En dan kunnen ze ook nog hun modellenaspiraties waarmaken en in de metaverse over de catwalk lopen tijdens de digitale modeweken van Milaan, Parijs en New York.

Het verschil met de Second Life avatars van de vroege jaren 2000, is het doel en de functionaliteit van deze nieuwe 3D zielsverwanten. De Igoodi avatar is volledig identiek aan de gescande persoon. Alle metingen zijn kloppend, van de pols tot de de oksel, van de enkel tot de schouder, van de elleboog tot de pols tot de taille en de knie. "Deze avatars zijn slimme lichamen, met onze exacte antropometrische maten, zoals normaal worden gebruikt in de geneeskunde, fitness of het onderwijs. Deze precieze maten worden bijvoorbeeld gebruikt bij het maken van beugels, bij het in kaart brengen van moedervlekken of bij kleermakerswerk op afstand,” legt de oprichter van Igoodi, Billy Berlusconi, uit. “ Het is kortom, een echte ik, "i", die goed is, "good", dankzij de digitale "i": Igoodi, dus.

Ondanks dat de Covid-19 pandemie een sterke impuls heeft gegeven aan de digitalisering, zijn er toch nog maar weinig modebedrijven die echt in staat zijn om alle mogelijkheden van deze avatars volledig te benutten. Er zijn nog veel variabelen die van invloed kunnen zijn op de ontwikkeling van de zogenaamde "avatar economie" waarbij design en geavanceerde technologieën worden gecombineerd en elk uniek individu toegang heeft tot een breed aanbod van gepersonificeerde digitale diensten.

Hoe werkt het?

Wie een avatar wil laten maken moet een afspraak maken in een van de twee Italiaanse showrooms van Igoodi: in Milaan of in Turijn. Een scan kost 69 euro. Eenmaal in de showroom staat het personeel klaar om klanten te helpen de QR-code te downloaden die toegang geeft tot de "gate", een soort reusachtig ei en innovatieve geautomatiseerde scancabine, die binnen enkele seconden en met maximale precisie een complete 360-scan maakt.

Eenmaal in de cabine moet de persoon zich uitkleden en een speciaal strak pak aantrekken, geleverd door Igoodi, en vervolgens in het midden van de ruimte gaan staan, zodat de 128 camera's alle gegevens en lichaamsafmetingen kunnen vastleggen. De avatars van Igoodi zijn ontworpen als technologisch hulpmiddel dat in dienst staat van de persoon om zijn fysieke aanwezigheid volledig te vervangen in een digitale context. Om dit doel te bereiken integreert het avatarbedrijf, naast de virtuele en fotogrammetrische 3D-kopie van de persoon, de avatar met een slim lichaam.

Binnen 72 uur staat de avatar klaar in de app met een dataset van alle lichaamsafmetingen en bijbehorende maattabel, welzijnsindex met vetpercentage en vetvrije massa, indicatie van lichaamsvorm en bijbehorende stijlsuggesties en kledingopties. Dan kan de avatar worden ingezet voor een aantal van de hierboven beschreven functies of om producten te kopen op de e-commerce app die speciaal voor avatars is gebouwd.

"Op deze manier is het mogelijk om het perfecte kledingstuk te kopen, retouren te vermijden en de planeet te beschermen," benadrukt Berlusconi, een neef van de voormalige Italiaanse premier Silvio Berlusconi, en zoon van diens broer Paolo. Voor de branche kan digitale prototyping op avatar-modellen bovendien een concreet milieuvoordeel opleveren omdat het tijd, materiaal en energie bespaart. "De jonge talenten van vandaag maken steeds vaker gebruik van digitale prototyping," voegt Berlusconi eraan toe. "De modewereld zal steeds duurzamer en futuristischer worden: de eerste metaverse modeweek is daar het bewijs van."

Duurzame modemarkt zal tegen 2023 een waarde van 8,5 miljard bereiken

Volgens Sustainable Magazine zal de mondiale duurzame modemarkt tegen 2023 een marktwaarde van 8,5 miljard dollar bereiken (+7 procent ten opzichte van 2020) dankzij het gebruik en de beschikbaarheid van nieuwe duurzame materialen en de introductie van nieuwe technologieën. Dat cijfer zal de komende drie jaar naar verwachting stijgen tot 9,8 miljard en tegen 2030 zelfs tot 15,2 miljard, met een jaarlijks groeipercentage van 9,1 procent. Dat betekent dat er steeds meer ruimte komt voor "avacollections" ofwel virtuele collecties, speciaal ontworpen en gemaakt voor virtuele lichamen en avatar-modellen op de catwalks van de metaverse. Dit is een innovatieve aanpak voor de mode-industrie die de koolstofuitstoot voor elk geproduceerd kledingstuk met 97 procent zou kunnen verminderen.

Het doel van dit initiatief is unieke digitale stukken te creëren, waardoor afval en consumptie worden verminderd, zowel in de productiefase bij de merken als bij de aankopen door individuele consumenten. Deze laatsten hebben namelijk de mogelijkheid om kleding en accessoires te kiezen en aan te schaffen die niet alleen passend zijn bij hun fysieke maten, maar waarvan ze ook digitaal hebben kunnen zien hoe het ‘staat’ en waardoor het aantal retouren drastisch wordt teruggebracht.

De laatste horde is de input van de modebedrijven die de kledingstukken in hun collecties van net zulke precieze afmetingen moeten voorzien en beschikbaar maken. "De grote internationale concerns lopen daarin voorop," zegt Berlusconi. Verduurzaming van de mode en bescherming van de planeet wordt door steeds meer merken serieus genomen en dit soort technologie kan daar zeker bij helpen.

Avatar fashion week, courtesy of Igoodi

Gate Igoodi

Avatar Igoodi, courtesy of FashionUnited