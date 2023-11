Binnen bij UYN Sports: Rondleiding door de "meest geavanceerde onderzoeksacademie voor technische kleding"

Sporters stellen hoge eisen aan hun kleding onder de meest uiteenlopende (weers)omstandigheden. Het is vaak moeilijk, vooral voor amateursporters, om het juiste item voor hun specifieke eisen te vinden wanneer ze worden geconfronteerd met een grote selectie in een winkel. Om dit probleem al bij de start van de productie tegen te gaan, opent het Italiaanse sportkledingbedrijf Unleash Your Nature (UYN) nu de deuren van zijn nieuwe onderzoeks- en ontwikkelingslaboratorium voor de eindconsument. FashionUnited was ter plaatse voor de officiële opening en nam een kijkje in het gebouw.

Het hoofdkantoor van UYN's moederbedrijf Trerè Innovation is gevestigd in Asola, Italië, ongeveer een half uur van het Gardameer, dat populair is bij toeristen. Naast het nieuwe onderzoekscentrum 'Areas' zijn hier ook de showrooms van UYN en de fietsenfabrikant Titici gevestigd. De locatie huisvest ook de logistiek met het gerobotiseerde magazijn en de productie voor UYN.

Hoofdkantoor Trerè Innovation (links) met onderzoekscentrum Areas (rechts) in Asola, Italië. Credits: UYN

Als onderdeel van een rondleiding, die ook een bezoek aan het vlaggenschip van UYN in Asola omvat, kunnen bezoekers ook inzicht krijgen in deze verschillende onderdelen en leren hoe de producten worden geproduceerd, gerecycled, getest en gedistribueerd.

UYN en Areas Tour: Een rondleiding op de Trerè Innovation locatie kan worden geboekt via de Areas Academy en UYN Sports websites. Deze worden aangeboden van maandag tot en met vrijdag (met uitzondering van feestdagen) en beginnen om 10.30 uur. Deelname is gratis voor bestaande klanten die kunnen aantonen dat ze een UYN-product bezitten en voor kinderen onder de tien jaar. Anders kost een kaartje 20 euro of 15 euro per persoon voor groepen van 5 tot 20 personen.

Areas: laboratorium voor onderzoek en ontwikkeling

Bezoekers vinden als eerste het nieuwe gebouw ‘Areas’ tijdens hun tour - Het "brein" van de sportartikelengroep, zoals Marco Redini, CEO van Trerè Innovation, het nieuwe gebouw noemt. Het gebouw werd vorig jaar geopend. Het 3.500 vierkante meter grote gebouw huisvest het onderzoeks- en ontwikkelingslaboratorium, een academie voor wetenschappers en jong talent in de textielsector en een creatieve hub voor product- en communicatiedesign.

"Areas is geboren uit een droom, de droom om de meest geavanceerde onderzoeksacademie ter wereld op het gebied van technische kleding te creëren," legt Redini uit. "We wilden niet alleen een fysieke ruimte creëren, maar ook ideale omstandigheden waarin verschillende kennisgebieden samenkomen: van wetenschap tot design, van communicatie tot kunst. Uit het samenspel van deze kennisgebieden kunnen baanbrekende innovaties ontstaan."

Producttest van sokken Credits: UYN

In de entree van het twee verdiepingen tellende gebouw geven bijzondere samenwerkingen - zoals met het luxe modehuis Dior en de Franse ontwerper Philippe Starck, maar ook de nieuwste ontwikkelingen, zoals een temperatuurregulerende jas met een sensorsysteem - bezoekers een eerste voorproefje van wat hen hier te wachten staat.

Biotechnologische eenheid

Verbonden met deze kleine showroom - achter een vergrendelde automatische deur - is de biotechnologie-unit, waar nieuwe biomaterialen en eindproducten worden getest. Er worden bijvoorbeeld mechanische en chemische tests uitgevoerd op garens die gebruikt gaan worden voor nieuwe producten. Maar de eindproducten worden onder andere ook getest op slijtvastheid, kleurechtheid, pH-waarde van de componenten en wasbestendigheid. Er is bijvoorbeeld een machine die de rekbaarheid van hardloopschoenen test onder constante herhaling en een oven die de schoenen controleert op temperatuur en duurzaamheid.

Machine controleert de rekbaarheid van de schoenen bij herhaling. Credits: FashionUnited

In de biotechnologie-eenheid worden materialen en producten aan verschillende tests onderworpen. Credits: FashionUnited

Brain Unit

Vlak ernaast bevindt zich een deel van de zogenaamde 'Brain Unit', waar de producten worden getest door atleten. Ook de bewegingen en cognitieve vaardigheden van de atleten worden hier onderzocht en geanalyseerd. Hiervoor worden verplaatsbare loopbanden gebruikt die verschillende hellingen en andere omstandigheden kunnen simuleren, flexibele fietsstations en een reactiewand.

Reactiewand in de hersenunit. Credits: UYN

Atleten op bewegende loopbanden naast fietsenrekken en humanoïde robot (achtergrond) in de Brain Unit. Credits: UYN

Hier is ook de humanoïde robot 'Hyper' gestationeerd, die de fysiologische reacties van het menselijk lichaam en functies als oververhitting, afkoeling en transpiratie kan simuleren door middel van 35 onafhankelijke thermische zones. Extra sensoren testen de ademende en isolerende eigenschappen van de kleding.

Humanoïde robot 'Hype' in de Brain Unit. Credits: UYN

De weersbestendigheid wordt vervolgens getest in een aparte ruimte in de kelder. Er zijn verschillende klimaatkamers. In de koude kamer wordt de kleding getest bij min 20 graden, waar ook de op maat gemaakte kleding voor ultraloper Omar Di Felice voor het eerst wordt getest - de UYN-atleet is van plan om aan het eind van het jaar opnieuw Antarctica te doorkruisen op zijn fiets bij min 40 graden. Een thermische camera zal analyseren hoe de lichaamswarmte wordt verdeeld. Daarnaast test een oversized regendouche in de moessonkamer met zijn intense stralen de producten op waterdichtheid.

Koude kamer met thermische camera (links) Credits: UYN

Omar Di Felice bij de openingsceremonie van Areas met zijn fiets en het speciale pak van UYN voor Antarctica. Credits: UYN

Onderzoek en training

De resultaten van deze tests worden geanalyseerd in samenwerking met het onderzoekscentrum 'Sport, Mountain and Health' (CeRiSM) van de Universiteit van Verona, waarmee Trerè Innovation al enkele jaren samenwerkt. Door deze samenwerking kunnen de verzamelde gegevens worden gebruikt om nieuwe collecties te ontwikkelen.

Ontwikkeling van nieuwe schoenmodellen Credits: UYN

Sinds vorig jaar is de samenwerking uitgebreid met een beurs voor een Doctor in de Filosofie (Ph.D.) op het gebied van 'Neurowetenschappen, Psychologische en Psychiatrische wetenschappen en Bewegingswetenschappen', ondersteund door Trerè Innovation, de Universiteit van Verona en het Italiaanse Ministerie van Hoger Onderwijs Onderzoek.

In dit driejarige onderzoeksproject werkt de huidge persoon met de beurs aan 'biomechanische modellen voor de ontwikkeling van innovatieve hardloopschoenen'. Deze persoon wordt begeleid door docenten van zowel de universiteit van Verona als van het bedrijf en kan gebruik maken van de laboratoria met wetenschappelijke instrumenten.

Creativiteitsgedeelte met innovaties met UYN-schoenen Credits: FashionUnited

Dit omvat het gedeelte op de bovenste verdieping van het gebouw waar ideeën en visies van verschillende experts op het gebied van wetenschap, techniek, industrieel en grafisch ontwerp en andere creatieve geesten samenkomen, waaronder CeRiSM. Deze open, eenvoudige ruimte, uitgerust met verschillende bureaus en werkplekken, draagt de toepasselijke naam "Creativity". Verschillende innovaties van de groep zijn hier al ontwikkeld, zoals naadloze hardloopbroeken, nieuwe vormconcepten op basis van kunstmatige intelligentie voor skibaselines en verwarmde sokken. Deze worden gepresenteerd in een kleine aparte ruimte, slechts gescheiden door gele lamellen. Maar ook de innovaties op het gebied van biogebaseerde materialen, zoals polyamide gemaakt van ricinusolie, worden op deze verdieping gepresenteerd, net als in de UYN-winkels.

Op AI gebaseerde concepten voor skibaselines van UYN Credits: FashionUnited

De biogebaseerde materialen van UYN. Bild: UYN

Het Areas-project wordt de komende jaren uitgebreid met een campus voor zowel studenten als bezoekers en klanten, meldt Redini. Maar ook universitair afgestudeerden zullen worden ondersteund in de al bestaande Areas Academy met werk- en onderwijsprogramma's voor technische kleding. Tot nu toe is er meer dan 2 miljoen euro geïnvesteerd in Areas.

Productie

Achter de façade - bestaande uit het hoofdkantoor en het Areas-gebouw - met grote glazen puien en moderne architectuur, bevinden zich de productie- en logistieke hallen van de groep, die op deze locatie is gevestigd sinds het bedrijf wordt gerund onder de naam Trerè Innovation.

Machine waarin een UYN-topje wordt gemaakt. Credits: FashionUnited

Werknemer test de stretch van een topje. Credits: FashionUnited

In de fabriekshallen worden jaarlijks ongeveer 2,4 miljoen sokken, 300.000 stuks ondergoed, 180.000 paar schoenen en 35.000 jassen geproduceerd. Een enkele machine produceert 240 sokken per dag. Maar niet alleen kledingtextiel gaat door de machines in de fabriek. Naast een machine voor schoenen worden er ook onderdelen voor autostoelen van een extern autobedrijf geproduceerd. Om de kwaliteit te garanderen, worden de goederen tijdens de productie ook getest. Om de vier uur wordt een product aan verschillende tests onderworpen.

Ontwerp- en creatieve afdeling in de UYN-fabriek. Credits: FashionUnited

Circulaire economie en recycling

Omdat UYN zich richt op eco-design met zijn bio-based vezels zoals kapok en eucalyptus, streeft het bedrijf er ook naar om de circulaire economie te stimuleren met zijn producten. Klanten hebben de mogelijkheid om hun producten naar UYN te sturen, waar de medewerkers ze eerst proberen te repareren. Als reparatie niet meer mogelijk is, vervangt UYN het product en versnippert de stukken, die worden gebruikt als vulmateriaal voor jassen. UYN biedt sinds deze maand een levenslange garantie op haar sokken en is van plan dit uit te rollen naar andere productcategorieën.

Machine die textiel versnippert. Bild: FashionUnited

Geretourneerde kleding die wordt versnipperd en gebruikt als vulmateriaal. Bild: UYN

Over Trerè Innovation en UYN

Het verhaal begint in de jaren 1950, toen Luigi Redini samen met zijn broer en vader het familiebedrijf omvormde tot een productieconcept voor technische en sportieve sokken. Zo'n 30 jaar later werd de huidige baas Redini onderdeel van het bedrijf en startte hij met de uitbreiding van het assortiment met functionele kleding.

Dit werd in 2016 gevolgd door de lancering van het merk UYN, dat kleding, schoenen en accessoires omvat voor een breed scala aan sporten zoals skiën, padel en de afzonderlijke gebieden van fietsen en hardlopen. Met name de overgang van sokken naar hardloop- en vrijetijdsschoenen verliep soepel, omdat de technische sokken een van de belangrijkste onderdelen van de schoen zijn en vervolgens worden verbonden met een paar onderdelen zoals de buitenzool.

Werknemer voegt sok van schoen samen met binnenlaag. Credits: FashionUnited

Sok wordt gedroogd met gelijmde binnenkant van schoen onder invloed van warmte en lucht. Credits: FashionUnited

Rekening houdend met verschillende modellen, kleuren en maten sokken, schoenen en kleding, biedt het bedrijf ongeveer 10.000 producten aan. Vorig jaar behaalde het merk UYN een groothandelsomzet van 30 miljoen euro en 7 miljoen euro in Duitsland. Het doel van Trerè Innovation is om dit jaar een omzet van 100 miljoen euro te behalen. Gezien de eerste negen maanden is het bedrijf goed op weg om dit te bereiken, aldus Redini.

FashionUnited werd door UYN uitgenodigd voor een bezoek.

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited DE. Vertaling en bewerking naar het Nederlands door Caitlyn Terra.