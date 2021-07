BIRD biedt dé bescherming die een tas nodig heeft

Het Nederlandse modemerk BIRD creëert covers ter bescherming van elk formaat tas. Denk aan (weers)invloeden van buitenaf, maar ook zorgt de cover ervoor dat niemand ongevraagd bezittingen uit een tas kan halen. BIRD is meer dan alleen een cover, het is een statement op zich. Wat begon als een onafhankelijk modemerk dat ontstaan is uit een noodzaak, is nu uitgegroeid tot een groter doel. De covers zijn verkrijgbaar in de kleuren zwart, donkerblauw en donkergroen, zodat ze bij elke outfit matchen. Ook is er een transparante cover zodat de tas zichtbaar blijft, zo kan je je tas blijven showen. De covers worden verkocht in de maten mini, medium en maxi. Naast de originele maten, is nu ook de XXS-variant beschikbaar. Dit model speelt in op de mini tasjes trend, ook is het een musthave voor het festivalseizoen.

Lees meer over BIRD op de merkpagina: fashionunited.com/companies/bird