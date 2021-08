Birkenstock collectie lente/zomer ‘22

Birkenstock is niet meer uit het straatbeeld weg te denken als gerenommeerd fashion item. Het merk van het kurken voetbed heeft een stevige positie verworven als premium merk voor consumenten die waarde hechten aan functionaliteit, kwaliteit en duurzaamheid. Dit komt ook terug in de collectie voor lente/zomer ‘22. Birkenstock tilt deze collectie naar een hoger niveau met meer aandacht voor vegan modellen, hoogwaardige materialen en een update van de klassieke en iconische modellen in nieuwe kleuren.

Meer focus op zachte premium materialen

Naast de luxe leer-uitvoeringen in basiskleuren komt voor de lente/zomer ‘22 collectie het bijzonder zachte en fraaie nubuckleer vaker terug, al dan niet gecombineerd met de Big Buckle. Ook suède wordt steeds populairder als bovenmateriaal bij Birkenstock. Het zijn de premium materialen met een hoge aaibaarheidsfactor en een elegante, natuurlijke uitstraling. Nieuwe kleuren zijn onder meer zomerse tinten als Pecan en Dove Grey en warme kleuren als Chocolate en Almond, helemaal in lijn met de mode voor zomer 2022.

Uitbreiding vegan collectie

De luxe leervarianten zullen worden vergezeld door een verder uitgebreid aanbod vegan uitvoeringen. Voor deze modellen maakt Birkenstock gebruik van hun populaire Birko-flor materiaal en wordt de suède deklaag van het voetbed vervangen voor zacht en ademend microvezel. Gebruik van lijm- of kleurstoffen wordt tot een minimum beperkt. De uitvoeringen vrij van dierlijke materialen gaan een steeds belangrijkere positie innemen in de collectie van het merk. Een van de modellen die voor SS22 ook als vegan uitvoering verkrijgbaar wordt is de Boston.

Boston – Een nieuw icoon in fashion streetwear

Dat de Boston een perfect voorbeeld is van functioneel schoeisel is wel gebleken aan zijn snel toegenomen populariteit. De instapper met dichte schacht heeft zijn plek veroverd als verkooptopper binnen de Birkenstock collectie. De nieuwe vegan varianten worden toegevoegd aan de onverminderd populair blijvende suède- en leren uitvoeringen.

Kleur aan de voeten met de lichtgewicht alleskunner

De sportieve doch modische EVA modellen zijn een ander voorbeeld van een bijzonder functioneel schoeisel die zorgen voor een moeiteloze overgang van stad naar strand. Een superlichte en waterbestendige stijl, voor volgende zomer aangevuld met frisse, zomerse kleuren als Coral Peach, Dusty Blue en Bold Jade.

Contact:

Chris ten Harkel Head Retail | Accountmanager Birkenstock Nederland

Hooijer Groep BV

T + 31 (0)6 51 999 779

nancy@hooijergroep.nl

https://hooijergroep.nl/birkenstock.php