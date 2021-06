Birkenstock kondigt eerste samenwerking met Jil Sander aan

Birkenstock kondigt zijn eerste samenwerking met Jil Sander aan. Jil Sander’s gevoel van luxe en comfort wordt aan de authentieke Birkenstock-stijl toegevoegd, zo is te lezen in het persbericht van Birkenstock.

De collectie bestaat uit vier modellen: drie bestaande modellen en één model nieuw model, meldt Birkenstock in het persbericht. De drie bestaande modellen: Arizona, Milano en Berlin krijgen een groot silhouet met afgerond, breder en hoger profiel. Daarnaast krijgen deze modellen grotere zolen voor een krachtigere look. De modellen zijn verkrijgbaar in de kleuren crème, olijf en zwart. Het nieuwe model - Velan - is een heruitvinding van de gesloten Berlin-sandaal. De banden van de slipper zijn dikker en langer gemaakt. Daarnaast zijn de banden gemaakt van kalfsleer of suède. Om comfort voor de voeten te bieden, is zacht nappaleer toegevoegd dat zich om de enkel wikkelt.

De collectie is vanaf 1 juli 2021 voor een week exclusief verkrijgbaar via de website van Jil Sander. Vanaf 8 juli 2021 is de collectie te vinden bij geselecteerde retailers en in Jil Sander-winkels wereldwijd.