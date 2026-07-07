Birkenstock onthult samenwerking met Repetto

Het Duitse schoenenmerk Birkenstock speelt in op de aanhoudende ‘balletcore’-trend met een samenwerking met het klassieke Franse schoenenmerk Repetto. De samenwerking is onderdeel van de speciale projectenlijn uit Parijs, Birkenstock 1774.

De lancering van de driedelige Birkenstock x Repetto collectie is op 16 juli. De collectie bevat drie Birkenstock-modellen, opnieuw geïnterpreteerd door de ‘verfijnde lens’ van Repetto. Hierin komen “doelgericht design en de elegantie van ballet” samen.

Birkenstock x Repetto collectie Credits: Birkenstock

De schoenmodellen omvatten de Arizona-sandaal, vernieuwd met exclusieve, extra grote ronde gespen die een “sculpturaal tintje aan het klassieke design” toevoegen. De Scala heeft een ronde neus, twee bandjes aan de bovenkant en een gestrikte veter. Het laatste model is de Opéra, een sabot-stijl, versierd met lange veters die als een danslint om de enkel wikkelen.

Alle drie de modellen zijn verkrijgbaar in Europese maten 35 tot en met 42 en komen in drie kenmerkende Repetto-kleuren - Iconic Pink, Flame Red en Profound Black. De collectie wordt gekenmerkt door een voering van het voetbed met een Vichy-ruit, een kenmerkend motief van Repetto.

De lancering van de Birkenstock x Repetto collectie is op 16 juli op 1774.com, via de eigen kanalen van Repetto en bij geselecteerde retailers wereldwijd.

Birkenstock x Repetto collectie Credits: Birkenstock

Birkenstock x Repetto collectie Credits: Birkenstock