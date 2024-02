Björn Borg brengt damesondergoed terug in collectie

Modemerk Björn Borg brengt damesondergoed in het assortiment. Het bedrijf heeft dit besluit genomen mede vanwege de trend dat ondergoed weer zichtbaar mag zijn, aldus een persbericht.

De ondergoedcollectie focust zich op de stijl waarmee het merk in de jaren ‘90 en begin 2000 bekend is geworden. Dit is ondergoed met een contrasterende elastieken band met het merklogo erop. Wel zijn de ondergoed modellen vernieuwd. Zo is er een highwaist brazilian model toegevoegd en een dames boxershort.

Björn Borg omschrijft zichzelf als een ‘sports fashion’ merk. Ondergoed is een van de kernonderdelen van het bedrijf.