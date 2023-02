Blackstone FW23

Door de jaren heen houden we elk van onze ontwerpen clean. Met onze zorgvuldig geselecteerde materialen van topkwaliteit en oog voor afwerking en detail ontwerpen we schoenen die lang meegaan. De pasvorm is net zo belangrijk als het design van onze schoenen en we besteden extra aandacht door ieder model uitgebreid te testen op de perfecte pasvorm. Het leidende idee achter onze FW23-collectie is een combinatie van zowel stoere als elegante ontwerpen die eigentijdse elementen toevoegen aan de stijl waar we bekend om staan. Voor de herencollectie zie je dit bijvoorbeeld terug in de Aspen lijn, een update van onze core. Ook onze lichtgewicht boots, met modellen variërend van klassieke tot outdoor silhouetten, is een uitwerking van dit idee. Ook voor de dames hebben wij een lichtgewicht lijn aan boots die net een tikje eleganter is dan normaal. Daarnaast hebben we ook modellen ontwikkeld met een bovenkant van puffer materiaal in combinatie met laag uitgesneden sneakers, allemaal gevoerd met schapenvacht. Aan de stevigere kant hebben we de bergschoen opnieuw uitgevonden, een belangrijk thema dit seizoen dat goed bij ons DNA past.

Schapenvacht

Schapenvacht is een integraal onderdeel van elk van onze collecties. De voering van echt schapenvacht zorgt voor warmte bij koud weer en helpt de voeten koel te houden bij warm weer door de temperatuur te reguleren. De pluche textuur voegt een laag demping toe aan het voetbed van de schoen, waardoor de impact wordt verminderd en een comfortabelere pasvorm wordt bevorderd.

Blackstone schoenen

Het is onze passie om producten te ontwikkelen die het verschil maken. Alles draait om ons DNA, wat resulteert in authentieke, maar toch moderne producten. Als je Blackstone's koopt, koop je een stijl. Stijl ze met jouw outfit en ontdek wat we bedoelen met premium. Blackstone wordt gedistribueerd door onze Blackstone-ambassadeurs: eersteklas schoenenwinkels, warenhuizen en kledingretailers in boetiekstijl. De combinatie van vakmanschap en hoogwaardige materialen zorgt ervoor dat al onze producten een luxe uitstraling hebben. Getrommeld leer, zacht nubuck en suède zijn de belangrijkste ingrediënten die zorgen voor de juiste look en feel.

Locatie

De shoot van dit seizoen is gemaakt op een binnenlocatie wat vanwege de robuuste locatie en de fit met ons merk de perfecte locatie was om onze nieuwe collectie te presenteren. Wat vroeger een koeienstal was, is nu een stoere villa met robuuste elementen. De foto's zijn gemaakt door Mirella, Viviënne was verantwoordelijk voor haar en make-up en ons in- house Blackstone team voor de styling & organisatie.

