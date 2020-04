Blom Fashion staat voor: - Trust – Partnership – Passion

Juist in deze tijden. Wij hebben vanaf het begin samen gecommuniceerd, ook in onze mail met tricks and tips waarin we onze klanten tips gaven hoe open te blijven, waar moet je aan voldoen, hoe kun je dit het beste doen, etc. Ook hebben we een layout gemaakt met een afbeelding over hoe de regels te hanteren op de winkelvloer, daarnaast na de eerst week een persoonlijke kaart met een klavertje vier voor veel succes, sterkte en blijf gezond. Wij zijn er van overtuigd dat deze betrokkenheid super belangrijk is in deze tijd.

De winkelier kan niet zonder leverancier en de leverancier kan ook niet zonder de winkelier, dus we moeten hier samen doorheen. We zullen dan ook doen wat nodig is om deze strijd met elkaar te winnen. Wij zijn als agent de tussenschakel tussen beiden en hebben de taak dit voor beiden zo goed mogelijk op te lossen.

Op dit moment kunnen we gewoon nog niet veel. Niemand weet op dit moment hoe het allemaal gaat lopen dus we bellen in de tussentijd zoveel mogelijk klanten om ze moreel te steunen. Om te praten over wat er komen gaat en hoe we daarin moeten en kunnen ondersteunen. Pas op het moment dat we langzaam open gaan zullen we na enkele weken een beetje “gevoel” krijgen welke richting het allemaal zal opgaan.

Onze leveranciers zullen ons en onze klanten daarbij ondersteunen daar waar mogelijk, zodat we gezamenlijk deze crisis overleven. Met topproducten zoals we die in huis hebben gaan we de strijd winnen en zullen wij na Corona bestaan. Er is straks weer behoefte aan goede artikelen, die men kan nabestellen en mooie rendementen mee kunnen maken. Er is zeker een leven na Corona.