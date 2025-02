Blue Daze: Denim in de spotlight met Summum SS25

Voor lente/zomer 2025 presenteert Summum de Blue Daze by Summum lijn, een ode aan de veelzijdigheid en tijdloosheid van denim; de stof die jaar in en uit weer zijn plaats vindt. Van diepe indigo workwear tot zachte vintage washes met romantische details: de collectie belichaamt moeiteloze stijl met een fashion-forward mindset.

Denim, van top-tot-teen

Denim blijft een essentieel onderdeel van de Summum-DNA. “Onze liefde voor denim kent geen grenzen, want denim raakt nooit uit de mode,” aldus Summum. Met de Blue Daze by Summum lijn zet het merk denim in een nieuw daglicht: innovatieve snits, speelse ruches en een mix van robuuste en luchtige materialen maken de collectie een must-have voor het nieuwe seizoen.

Blue Daze by Summum lijn Credits: Summum

Dé blikvanger? De wijde straight-leg jeans met brede omslag in diep indigo. Een tijdloos stuk dat even goed werkt als krachtig statement in een top-tot-teen denim look of als basis voor een casual-chique combinatie. Daarnaast introduceert Summum een nieuwe baggy jeans van 100% katoen in een authentieke vintage wash. Gekoppeld aan een licht denim shirt met ruches, straalt deze set een bohemian nonchalance uit—perfect voor de zonnige dagen.

Blue Daze by Summum lijn Credits: Summum

SS25: Italiaanse flair en vakmanschap

Hoewel denim de hoofdrol speelt in de Blue Daze by Summum lijn, past deze naadloos binnen de bredere visie van Summum's SS25-collectie. Dit seizoen draait om authenticiteit, ambachtelijke details en een frisse kleurenmix van soft neutrals, mimosageel en powder blue. De campagne werd geschoten in de betoverende olijfgaarden van Pantanello, Sicilië, waar de rustieke sfeer de puurheid van de collectie benadrukt.

Blue Daze is meer dan een denimlijn—het is een uitnodiging om denim te vieren. Van sophisticated workwear tot luchtige, romantische stijlen: Summum bewijst dat denim in 2025 allesbehalve een basic is.

Blue Daze by Summum lijn Credits: Summum