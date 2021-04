Blue Loop Originals en textielinzamelaar Sympany maken Amsterdam bewust van textielrecycling

Beeld: Sympany, Blue Loop Originals

In mei en juni 2021 komt de Recycle Roadshow van Nederlands kledingmerk, Blue Loop Originals, en textielinzamelaar, Sympany, naar Amsterdam, zo meldt het persbericht van Sympany. De textielinzamelaar en Blue Loop Originals roepen daarom Amsterdammers op oude spijkerbroeken in te leveren.

Na twee succesvolle voorgaande edities in Duitsland, willen Sympany en Blue Loop Originals Amsterdam bewust maken van textielrecycling. Ron van der Wiel, oprichter van Blue Loop Originals, in het persbericht: “Ik roep alle Amsterdammers op in hun kledingkast te kijken. Iedereen heeft minstens één oude jeans liggen. Lever deze blauwe vriend in en wij geven ‘m een tweede leven.”

De textielinzamelaar en Blue Loop Originals willen samen 10.000 versleten spijkerbroeken inzamelen binnen 60 dagen. De spijkerbroeken worden verwerkt tot een unieke Recycle Roadshow Sweater, zo is te lezen. De Amsterdam Sweater ligt vanaf september 2021 in de deelnemende winkels. De sweater zou voorzien zijn van een ‘uniek old school borduursel met Amsterdamse twist’.

Beeld: Sympany, Blue Loop Originals

Beeld: Sympany, Blue Loop Originals

De spijkerbroeken kunnen worden ingeleverd bij jeans-containers van Sympany op de Jodenbreestraat en het Haarlemmerplein te Amsterdam. Daarnaast dienen de volgende winkels ook als inzamelpunt: De Mof, Carl Denig, Zipper Fashion, Brandmission, Tally-Ho en Bever. Blue Loop Originals zet zich al sinds 2013 in om de textiel-afvalberg te verminderen door afgeschreven materialen opnieuw te gebruiken. Sympany zamelt al ruim 30 jaar textiel in. Hergebruik van kledingstukken is volgens Sympany nog steeds het meest duurzaam. Ook voor niet-herdraagbare kleding zegt het bedrijf voor een passende oplossing te zoeken.