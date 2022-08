Bij A-dam bedenken en ontwerpen we onze eigen iconografie voor al onze verschillende producten. Ook zijn we voor onze collecties altijd op zoek naar iconen met een nostalgische waarde, iets wat je misschien doet denken aan vroeger, vaak iets uit de jaren 80 en 90. En daarnaast doen we graag samenwerkingen met bekende figuren en helden, die de harten van velen al hebben veroverd. Met trots presenteren wij daarom ook onze samenwerking met Bob Ross, de Amerikaanse landschapsschilder, die furore maakte op de televisie met zijn serie The Joy of Painting.

We zijn onze samenwerking met Bob Ross begonnen met twee casual T-shirts, voor hem en haar, die beiden zijn gemaakt van GOTS gecertificeerd biologisch katoen. Een classic wit T-shirt met Bob Ross zijn bekende gezicht geborduurd op de linkerborst en een midnight blue T-shirt met Bob Ross zijn handtekening geborduurd op de linkerborst en een interpretatie van een van zijn schilderijen als screen print op de rug. In de nabije toekomst zullen we nog meer items uitbrengen.

Bob Ross X A-dam

Voor de campagne zijn we naar de gebergtes rondom Barcelona gereisd om een evenbeeld te creëren van het landschap schilderij wat op de rug staat van ons blauwe shirt. Daar hebben we gewacht tot magic hour om zo de meest magische beelden te fotograferen. Net zo magisch als de schilderijen van Bob Ross.

In de woorden van Bob Ross: “There are no mistakes, only happy accidents”. We kunnen wel zeggen dat onze samenwerking met Bob Ross één grote happy accident is.