Boek een gratis Fit & Style afspraak bij Marlies Dekkers en ontdek de perfecte lingerie

Welkom in jouw persoonlijke paskamer! Kom langs voor een persoonlijke afspraak die jouw zelfvertrouwen een boost geeft.

“Ik geloof dat, met de juiste lingerie, een vrouw de wereld kan overwinnen. Maar ik weet ook dat het vinden van de perfecte BH een flinke uitdaging kan zijn. Er zijn zoveel aspecten die moeten kloppen: de maat, de fit, het model, het materiaal. Dat kan best overweldigend zijn! Daarom heb ik, puttend uit meer dan 25 jaar ervaring, een unieke omgeving gecreëerd waar we samen jouw lingerie-dromen zullen laten uitkomen,” aldus Marlies Dekkers.

De Fitting Room is een combinatie van een digitale en een fysieke plek. Het is een persoonlijke ervaring die je zelfvertrouwen een boost geeft, en het is vooral heel leuk! Van de online persoonlijkheidsquiz tot de bubbels en hapjes die voor je klaarstaan in de winkel, je zal je bij elke stap van jouw Fit & Style afspraak speciaal voelen.

Het ultieme doel is het vinden van lingerie die jouw rondingen omlijst, jouw persoonlijkheid uitstraalt en natuurlijk super comfortabel zit. Jouw persoonlijke stylist -die je van tevoren online uitgekozen hebt- begeleidt je met zorg en professionaliteit. Samen ontdekken jullie jouw perfecte maat, fit en stijl. Maar niet alleen dat. “Wanneer je in de spiegel kijkt, en de beste versie van jezelf ziet in mijn lingerie, word je stapelverliefd op je spiegelbeeld. Een tijdje geleden ging ik zelf langs de marlies|dekkers winkels, om persoonlijk een aantal fantastische vrouwen van Fit & Style advies te voorzien. Het ter plekke zien groeien van hun zelfvertrouwen is de beste beloning die ik kan wensen voor mijn werk. Geloof me, wanneer je de winkel uit loopt zul je klaar zijn om je dromen waar te maken. Allemaal. Dare to be!”