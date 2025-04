Boekarest claimt positie in de Europese mode: Talent, strategie en kennis vormen de kern van Oost-Europa

In slechts twee edities heeft Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week (MBBFW) zich weten te positioneren als een van de meest interessante evenementen in de opkomende internationale modewereld. Het Roemeense evenement bouwt aan een ambitieus platform, gedreven door belangrijke institutionele allianties – zoals de Camera Nazionale della Moda Italiana (CNMI) – de steun van top sponsors zoals Mercedes-Benz en een sterke toewijding aan het creatieve talent van Oost-Europa.

Deze strategische combinatie komt niet uit de lucht vallen. Het is een reactie op de groeiende bekendheid van Roemenië als bestemming voor luxe productie – met bedrijven als Louis Vuitton en Moncler die een deel van hun activiteiten naar het land verplaatsen – en op de interesse in het consolideren van een mode-ecosysteem met een eigen identiteit, dat kan concurreren met en samenwerken met andere regionale hoofdsteden zoals Boedapest, of de conceptuele Feeric Fashion Week in Transsylvanië.

“Talent alleen is tegenwoordig niet genoeg: strategie en kennis zijn essentieel om je weg te vinden in deze industrie,” benadrukte Roxana Voloseniuc – medeoprichter van het evenement met zakenman Mario Antico – tijdens een conferentie gericht op jonge ontwerpers die het evenement opende. Na de pandemie identificeerden ze beiden een dringende behoefte om een ruimte te creëren die het mode-ecosysteem in Roemenië zou helpen herleven, nadat veel van de belangrijkste structuren waren verdwenen, van tijdschriften tot showrooms.

Inkopers op de eerste rij. Credits: Alicia Reyes Sarmiento | FashionUnited.

Vandaag begint die wederopbouw zijn vruchten af te werpen. De tweede editie werd bijgewoond door internationale inkopers – van Italië tot Japan – influencers en gespecialiseerde media. FashionUnited reisde naar Boekarest om de richting van het nieuwe modelandschap in Oost-Europa van dichtbij te volgen, wie de belangrijkste spelers zijn en om te ontdekken waarom we er nu aandacht aan moeten besteden.

Een regionale showcase met mondiale ambities

De show werd overzien door medeoprichter Roxana Voloseniuc, tevens hoofdredacteur van Elle Roemenië – de meest invloedrijke publicatie van het land sinds een groot deel van de concurrentie tijdens de pandemie de activiteiten staakte. De planning bracht meer dan 20 ontwerpers uit Roemenië, Oekraïne, Polen, Hongarije, Moldavië en Italië samen.

Hoewel de meeste presentaties werden gehouden in het Nationaal Kunstmuseum van Boekarest, kozen sommige bedrijven – zoals Almaz, Nissa, VOL en Manokhi – voor alternatieve locaties.

Het nationale merk Manokhi koos ervoor om een besloten evenement te organiseren met Chiara Ferragni als gastvrouw. Het merk is gespecialiseerd in handgemaakt leer met een krachtige uitstraling die internationale beroemdheden heeft verleid, en heeft zich gepositioneerd in het luxe segment met een duidelijke internationale uitstraling, maar behoudt zijn wortels in Roemenië en wordt beschouwd als een van de meest relevante hedendaagse merken van het land.

Van links naar rechts: Valentina Ferragni, Chiara Ferragni en Roxana Voloseniuc tijdens het Manokhi-diner. Credits: ©Launchmetrics/spotlight.

Ingetogen esthetiek, krachtige boodschappen

Qua esthetiek koos deze editie voor verfijnde elegantie en zelfverzekerde vrouwelijkheid. Neutrale tinten zoals wit, zwart en beige domineerden de catwalks, met nachtelijke knipoogjes in de vorm van glitters, lingerie-verwijzingen en nauwsluitende silhouetten. Desondanks zorgde het gebrek aan lichaamsdiversiteit op de catwalk – een terugkerend thema in de meeste presentaties – ervoor dat sommige voorstellen hun impact verloren door lichaamsdiversiteit te negeren.

Violette, ontwerpster van Rxquette, legt de laatste hand aan de voorbereidingen backstage bij MBBFW. Credits: Alicia Reyes Sarmiento | FashionUnited

In deze lijn van neutrale tinten presenteerde de Moldavische ontwerpster Violette, achter het label Rxquette, een theatrale en delicate collectie die schommelde tussen het mannelijke en het intieme. Van backstage was elke steek van haar langgerekte silhouetten te zien: klassiek maatwerk opnieuw geïnterpreteerd door middel van transparanties en handgemaakte details – borduurwerk, kant, sluiers – die een sobere, bijna performatieve vrouwelijkheid schetsten. “Boekarest heeft een rauwe maar eerlijke energie”, legt de ontwerpster uit, die nu in Parijs woont en deze stad koos als lanceerplatform vanwege haar sterke emotionele band met de lokale creatieve scene.

“Voor onze breigoed stukken werken we samen met een kleine fabriek in Oradea, Transsylvanië. Het is een familieatelier dat gespecialiseerd is in handgemaakte kledingstukken gemaakt van natuurlijke vezels.

Rxquette FW25 op MBBFW. Credits: ©Launchmetrics/spotlight.

Ondertussen waren bij de Roemeense M.Marquise-show de breedgerande hoeden – die op de eerste rij om de aandacht streden bij elke hoofdbeweging – de echte sterren op de catwalk, geïntegreerd in een voorstel dat even eenvoudig als verfijnd was.

M.Marquise FW25 op MBBFW. Credits: Alicia Reyes Sarmiento | FashionUnited

M.Marquise FW25 op MBBFW. Credits: Alicia Reyes Sarmiento | FashionUnited

Kleur die enthousiast maakt

In tegenstelling tot deze chromatische terughoudendheid stal Ami Amalia de show. Haar collectie kleurrijk en emotioneel breigoed wist het publiek te ontroeren dankzij een intieme en goed uitgevoerde vertelling. “Ze zijn erin geslaagd om creativiteit en functionaliteit op een tijdloze manier te combineren”, aldus Risako Genno, een Japanse inkoper van het warenhuis Hankyu, die het bedrijf als een van haar favorieten benadrukte.

“De Roemeense creatieve scene is ongelooflijk levendig en vol potentieel. Er is een duidelijk gevoel van individualiteit onder de ontwerpers en kunstenaars, en ik vind de combinatie van traditionele invloeden met moderne innovatie bijzonder interessant. Het is opwindend om te zien hoe de lokale scene zich ontwikkelt en wereldwijde erkenning krijgt”, aldus de inkoper over het evenement.

Ami Amalia FW25 MBBFW. Credits: ©Launchmetrics/spotlight.

In dezelfde trant van onderscheidende voorstellen koos Alessandra Sipa voor provocatie en een punk-esthetiek: transparanties, kant en gelaagdheid, en een strijdlustige, levendige houding, zo scherp als haar gescheurde panty's.

Alexandra Sipa FW25 MBBFW. Credits: ©Launchmetrics/spotlight.

Ontwerp met een doel

Naast louter esthetiek versterkt MBBFW zijn positie als een curatoriaal platform, dat ontwerpers steunt met een boodschap, solide wortels en een kritische visie. De verwachtingen waren hooggespannen voor de Oekraïense bedrijven Kseniaschnaider en Litkovska, en beiden leverden.

Kseniaschnaider FW25 MBBFW. Credits: Alicia Reyes Sarmiento | FashionUnited.

Kseniaschnaider presenteerde een collectie die denim naar nieuwe dimensies bracht, zowel letterlijk als conceptueel. Met broeken in overdreven, bijna sculpturale silhouetten, en jassen die de traditionele constructie tartten, bevestigde het bedrijf zijn kenmerkende speelse toon.

Litkovska koos ondertussen voor een sobere en diepgaand conceptuele collectie, waarin culturele verwijzingen verweven zijn met een verfijnde utilitaire esthetiek. Wijde silhouetten, gestructureerde gelaagdheid en krantenprints als symbool van sociale en politieke kritiek kenmerkten haar voorstel.

Litkovska FW25 MBBFW. Credits: ©Launchmetrics/spotlight.

“Lees over politiek, niet alleen over mode. Alles wat er gebeurt, heeft invloed op je consumenten”, herinnerde ontwerper Massimiliano Giornetti, vertegenwoordiger van Polimoda, de jongeren tijdens de openingsconferentie die we eerder noemden.

Hoewel de modewereld een bubbel is, kwamen we direct na aankomst in Boekarest een extreemrechtse demonstratie tegen als reactie op de annulering van de presidentsverkiezingen van december 2024.

De populistische Călin Georgescu, gediskwalificeerd wegens vermeende Russische inmenging en misbruik van kunstmatige intelligentie, stond in het epicentrum van een politieke crisis die het land in een klimaat van onzekerheid houdt.

Nieuwe talenten in zicht

De volgende editie, gepland voor oktober, zal de banden met Italië versterken dankzij een nieuwe alliantie met het prestigieuze Polimoda-instituut, dat zich aansluit als academische partner om studentenuitwisselingen en mentorprogramma's te bevorderen.

Daarnaast werd Next Generation gepresenteerd, een trainingsprogramma dat vanaf april loopt en drie pijlers omvat: de Fashion Talent Award, een wedstrijd voor opkomende ontwerpers met een deskundige jury; de Business Accelerator, gericht op strategie en zakelijk leiderschap in de mode; en het Sustainable Design Lab, een experimentele ruimte gericht op duurzaam ontwerp.

"Met het Next Generation-programma dat op deze editie wordt geïntroduceerd, willen we toekomstige MBBFW-deelnemers koesteren en een natuurlijke aanwezigheid worden op catwalks over de hele wereld, voegt Mario Antico, medeoprichter van MBBFW, toe.