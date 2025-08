Boete van 3,5 miljoen euro voor Armani wegens oneerlijke handelspraktijken; bedrijf gaat in beroep

De Italiaanse mededingingsautoriteit (AGCM) heeft een boete van 3,5 miljoen euro opgelegd aan Giorgio Armani S.p.A. en G.A. Operations S.p.A. wegens oneerlijke handelspraktijken. Armani laat in een verklaring weten de beslissing aan te vechten bij de bestuursrechter. Het bedrijf stelt ‘altijd met de grootste correctheid en transparantie te hebben gehandeld ten aanzien van consumenten, de markt en stakeholders, zoals de geschiedenis van de groep aantoont’.

AGCM: ‘De bedrijven hebben onjuiste ethische en maatschappelijk verantwoorde verklaringen afgelegd, die niet duidelijk, specifiek, accuraat en ondubbelzinnig waren.’

‘De twee bedrijven hebben misleidende ethische en maatschappelijk verantwoorde verklaringen verspreid, die in strijd zijn met de werkelijke arbeidsomstandigheden bij leveranciers en onderaannemers waaraan een groot deel van de productie van Armani-tassen en -lederaccessoires is uitbesteed. De AGCM heeft Giorgio Armani S.p.A. en G.A. Operations S.p.A. een boete van 3,5 miljoen euro opgelegd wegens misleidende handelspraktijken, conform de Italiaanse consumentenwetgeving, die plaatsvonden van 22 april 2022 tot en met 18 februari 2025’, aldus de AGCM in een verklaring.

‘De bedrijven hebben in het bijzonder onjuiste ethische en maatschappelijk verantwoorde verklaringen afgelegd, die niet duidelijk, specifiek, accuraat en ondubbelzinnig waren. Deze verklaringen zijn te vinden in de ethische code van de bedrijven, in documenten die zijn gepubliceerd op de website Armani Values (www.armanivalues.com) en op de website van Armani (www.Armani.com), waar een link naar de website Armani Values staat’, benadrukt de AGCM.

Uit het onderzoek van de AGCM bleek verder dat de bedrijven hun aandacht voor duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen, met name ten aanzien van werknemers en hun veiligheid, sterk hebben benadrukt. Dit is een marketinginstrument geworden om te voldoen aan de toenemende verwachtingen van consumenten. ‘De naam van de bedrijfswebsite (Armani Values) bewijst dit, evenals enkele documenten die tijdens de inspecties zijn verkregen. Hieruit blijkt duidelijk de doelstelling om “de positieve perceptie van het merk vanuit het oogpunt van duurzaamheid te vergroten … en vanuit commercieel oogpunt … de klant ertoe te brengen bewuste aankopen te doen, ook van de ‘waarden’ die via onze producten worden overgebracht”’, vervolgt de verklaring van de AGCM.

Aan de andere kant hebben de bedrijven ervoor gekozen een groot deel van hun productie van tassen en lederaccessoires uit te besteden aan leveranciers die op hun beurt gebruik hebben gemaakt van onderaannemers, aldus de AGCM. ‘Bij deze onderaannemers bleek in verschillende gevallen dat veiligheidsvoorzieningen van machines waren verwijderd om de productiecapaciteit te verhogen, waardoor de veiligheid en gezondheid van werknemers ernstig in gevaar werden gebracht. Daarnaast waren de hygiënische omstandigheden niet toereikend en werden werknemers vaak volledig of gedeeltelijk zwart tewerkgesteld. In deze context is het duidelijk dat de naleving van de rechten en de gezondheid van de werknemers niet overeenkwam met de inhoud van de ethische en maatschappelijk verantwoorde verklaringen die door Giorgio Armani S.p.A. en G.A. Operations S.p.A. werden verspreid’, aldus de verklaring.

Het bewustzijn van deze ernstige schending van de rechten van werknemers die Armani-tassen en -lederaccessoires produceerden, blijkt ook duidelijk uit het feit dat tijdens een inspectie door de gerechtelijke politie een medewerker van G.A. Operations aanwezig was die verantwoordelijk was voor de kwaliteitscontrole van de werkzaamheden. Deze verklaarde ‘ongeveer zes maanden lang maandelijks naar die werkplaats te gaan’, voegt de AGCM toe.

‘In een intern document van Giorgio Armani S.p.A. uit 2024, voorafgaand aan de opening van de gerechtelijke procedure die door het Openbaar Ministerie van Milaan was aangevraagd, wordt zelfs gesteld dat “in de beste van de aangetroffen situaties de werkomgeving op het randje van aanvaardbaarheid is, in andere gevallen rijzen er sterke twijfels over de geschiktheid en gezondheid ervan”’, besluit de verklaring van de AGCM.

‘Armani heeft alle verzoeken van de autoriteit beantwoord zonder de mogelijkheid te hebben een constructieve relatie op te bouwen’

‘Giorgio Armani S.p.A. neemt met verbazing en teleurstelling kennis van de beslissing van de AGCM, die is genomen na afloop van de in juli 2024 gestarte procedure wegens vermeende misleidende reclame, waarmee G.A. Operations S.p.A. (GAO) en het moederbedrijf Giorgio Armani S.p.A. worden beboet. De beslissing van de AGCM houdt namelijk geen rekening met het besluit waarmee de rechtbank van Milaan het gerechtelijk toezicht op GAO vroegtijdig heeft opgeheven. De rechtbank erkende dat, na een grondige analyse van de controle- en toezichtsystemen die de Armani Groep al geruime tijd gebruikt ten aanzien van de toeleveringsketen, “het uitstekende resultaat dat het bedrijf naar verwachting heeft bereikt, binnen een korte tijd mogelijk is gemaakt, juist vanwege het feit dat op het moment van de toepassing van de maatregel er al gestructureerde en beproefde systemen voor de controle van de toeleveringsketen bestonden”’, herhaalt Armani in de verklaring.

‘Bovendien heeft Armani tijdens het een jaar durende onderzoek alle verzoeken van de autoriteit beantwoord, zonder echter de mogelijkheid te hebben een constructieve relatie op te bouwen om de redenen voor zijn standpunt volledig te laten begrijpen. De beslissing zal daarom worden aangevochten bij de bestuursrechter, in de zekerheid altijd met de grootste correctheid en transparantie te hebben gehandeld ten aanzien van consumenten, de markt en stakeholders, zoals de geschiedenis van de groep aantoont’, besluit de verklaring.