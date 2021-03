Bondi Icebergs in alle kleuren van de regenboog

Een warm welkom voor elke vorm van liefde

Het iconische schoenenmerk Havaianas moedigt liefhebbers van de befaamde teenslippers aan mee te doen aan de campagne 'Walk A Mile For Love' en zo de LGBTQIA+ gemeenschap te steunen op een van de beroemdste plekken in Sydney.

Havaianas Australië besloot de LGBTQIA+ gemeenschap een hart onder de riem te steken door ter ere van Valentijnsdag het beroemde zwembad van de club Bondi Icebergs in Sydney aan te kleden met een 8-kleurige regenboogvlag van 50 meter lang. In het kader de lancering van een nieuwe landelijke campagne nodigde het merk zijn fans uit om mee te doen aan 'Walk A Mile for Love', een project dat op Valentijnsdag inclusie, diversiteit, empathie en eenheid wil steunen en vieren.

Voordat je een oordeel over iemand velt, is het goed om even de tijd te nemen om te begrijpen wat iemand heeft meegemaakt, welke problemen iemand heeft gehad en hoe iemand tegen de wereld aankijkt. De nieuwe campagne van Havaianas vraagt deelnemers eens in de schoenen van die ander te gaan staan.

Afgelopen jaar presenteerde het Braziliaanse merk reeds de teenslippers uit de regenboogcollectie, waarmee ze brede communicatie, sociale inclusie en emancipatie voor jongeren uit de LGBTQIA+ gemeenschap middels een liefdadigheidsactie willen steunen. De reusachtige vlag in het zwembad van Bondi Icebergs is een krachtige uiting van steun aan deze gemeenschap.

Elke kleur van de vlag symboliseert de waarden van de LGBTQIA+ en viert de diversiteit. Havaianas heeft besloten de eerste versie van deze LGBTQIA+ vlag te eren, want dit is de eerste collectie die speciaal ontwikkeld is ter ondersteuning van deze gemeenschap. Het lijkt erop dat dit de eerste, maar zeker niet de laatste versie uit een lange serie zal zijn, want het merk streeft ernaar jaarlijks een nieuwe versie uit te brengen van deze lijn. Een symbool van trots, waarmee volgens Tom Nolan, algemeen directeur van Havaianas Australië de keuzevrijheid onderstreept wordt. "We nodigen de Australiërs uit niet langer de eenduidige zwarte lijn op de bodem van zwembad te volgen: de regenboogkleuren die van donderdag 11 tot zondag 14 februari de bodem van het zwembad bekleden staan symbool voor het feit dat we hier in Australië vrij zijn om te zwemmen in de kleur die het beste bij ons past”.

De opbrengst van elk paar Havaianas Rainbow dat wordt verkocht gaat naar een goed doel dat de LGBTQIA+ gemeenschap ondersteunt. Havaianas Australië is namelijk een samenwerking aangegaan met Minus18, een organisatie in Melbourne die de gezondheid en het van homoseksuele jongeren welzijn wil verbeteren en die genderdiversiteit een warm hart toedraagt. Op dit moment heeft de verkoop van Havaianas Rainbows al 50.000 US dollars opgeleverd voor Minus18.

Dankzij deze financiële steun van de Havaianas Pride kan Minus18 doorgaan met het organiseren van evenementen en een gratis online platform bieden ter ondersteuning van nog meer jonge LGBTQIA+'ers in Australië die dit nodig hebben. " We zijn Havaianas ontzettend dankbaar voor hun financiële steun, want die maakt het voor ons mogelijk om door te gaan met het organiseren van online evenementen en programma's, het publiceren van artikelen en het delen van informatie. Deze campagne is een liefdevol eerbetoon aan de duizenden jonge LGBTQIA+ jongeren waarmee we elke week werken", aldus Micah Scotte, directeur van Minus18.

Havaianas spant zich ook op een breder vlak in voor de LGBTQIA+ gemeenschap en ondersteunt initiatieven die discriminatie tegengaan en zich sterk maken voor de gelijke behandeling van deze groep mensen. Onze inzet voor deze belangrijke zaak wordt symbolisch uitgebeeld in het Bondi Beach-zwembad en is online te volgen via walkamileforlove.com en via de sociale media met de hashtag #WalkAMileForLove.