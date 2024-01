Bonne Suits introduceert ‘headwear’

Nederlands modelabel Bonne Suits breidt het assortiment uit. Het merk voegt namelijk ‘headwear’toe - oftewel: petten.

Bonne Suits is gegaan voor een tijdloos ontwerp qua pet. Het merk geeft aan dat het niet vaak het logo gebruikt, maar voor het ontwerp van de pet een uitzondering heeft gemaakt. Voorop de pet is dan ook het logo van het modelabel te zien. Op de achterkant is ook een geborduurd element te zien. De pet is verder verkrijgbaar in blauw en zandkleur en kost 50 euro.

Het merk Bonne Suits staat bekend om de, zoals de naam doet vermoeden, pakken. Deze pakken zijn genderloos en in een grote variatie aan maten, kleuren en stoffen te verkrijgen.