Bonne Suits steekt jarige Camper-schoen ‘Pelotas Ariel’ in een nieuw jasje

Het Nederlandse label Bonne Suits slaat de handen ineen met het Spaanse schoenenmerk Camper voor een herinterpretatie van Campers iconische Pelotas Ariel-model. De samenwerking viert twee jubilea: 30 jaar Pelotas en 10 jaar Bonne Suits.

De limited editions paren, verkrijgbaar in bruin/geel en zwart/geel, verschijnen op 31 oktober in de winkel van Bonne Suits aan de Warmoesstraat 67 in Amsterdam, en op 1 november online via de webshop (bonnelife).

De samenwerking komt niet uit de lucht vallen: beide merken delen een voorliefde voor functioneel design. Eerder werkten de merken al samen aan de Amsterdamse lancering van Campers jubileumboek, ter viering van 50 jaar vakmanschap van het schoenenbedrijf.

De schoen maakt deel uit van The Carpenter, Bonne Suits’ herfst-wintercollectie 2025. Voor Bonne Suits, tot nu toe vooral bekend om tijdloze werkkledinguniformen, markeert het project een nieuwe fase in de positionering van het merk. Onder leiding van Bonne Reijn en Justus Cohen Tervaert treedt het label steeds nadrukkelijker op de voorgrond. Zoals de oprichters eerder aan FashionUnited vertelden na de lancering van Bonne’s eerste multi-itemcollectie The Gardener vorig jaar: “We willen ons merk niet voor onszelf houden.”