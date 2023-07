Bootstock’s Summer in the City SS24 Collection

De "Summer in the City SS24" collectie van Bootstock wordt gekenmerkt door een scala aan vrolijke en kleurrijke ontwerpen, met prachtige handgemaakte items die geschikt zijn voor alle stijlvolle avonturen in de stad.

Geïnspireerd door het ritme van de stad en de levendigheid van het zomerseizoen, bevat de collectie designs die een mix zijn van heldere en sprankelende prints, variërend van citrusvruchten en aardbeien tot een hemel vol kleurrijke sterren. Elk stuk ademt de vreugde en energie van de zomer uit, afgewerkt met verfijnd borduurwerk en elegante details, wat zorgt voor een onvergetelijke uitstraling.

De nieuwe collectie cowboylaarzen zijn gemaakt van hoogwaardig leer en zijn beschikbaar in een reeks fruitige en kleurrijke ontwerpen voor Dames en voor Kids. Ze zijn de perfecte aanvulling op elke outfit, waardoor je niet onopgemerkt zal blijven, ongeacht de gelegenheid.

Daarnaast zorgen de Hight Shaft laarzencollectie van Bootstock voor de perfecte overgang naar de zwoele zomeravonden. Handgemaakt van prachtig zacht leer in rijke, diepe kleuren, zullen deze laarzen je door de nacht begeleiden met hun warme en betoverende uitstraling. Ze zijn het perfecte accessoire voor die magische zomernachten onder de sterrenhemel.

Credits: Bootstock

De "Summer in the City" collectie staat voor fashion, expressie, avontuur en de viering van het leven. Of je nu door de straten van de stad dwaalt of naar een bruisende zomerse soirée gaat, de collectie is ontworpen om comfort, luxe en stijl te bieden voor al je stedelijke avonturen.

Vernieuw je garderobe met deze betoverende, nieuwe collectie. De "Summer in the City SS24" collectie zal je zomergevoel laten ontbranden en je laten stralen als nooit tevoren. Bereid je voor om deze zomer een zomer voor de boeken te maken

