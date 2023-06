Bosavontuur, D&G mini-me en luxe sneakers: de kinderkledingtrends op Mytheresa

Inkopers van Mytheresa waren de afgelopen tijd druk met het ontdekken van nieuwe merken en trends bij de kindermodebeurzen Pitti Bimbo in Florence en Playtime in Parijs.

Maar welke rol speelt kindermode in de luxe sector? Gaat het alleen om gelegenheidskleding of kopen klanten ook alledaagse kleding voor hun kinderen in het dure segment? Tiffany Hsu, chief buying officer bij de in München gevestigde luxe moderetailer, ligt het toe en vertelt wat het segment op dit moment nog meer definieert.

Hoe belangrijk zijn trends in kinderkleding?

Trends in kindermode worden vaak beïnvloed door en afgeleid van de mode voor volwassenen. Maar over het algemeen is kindermode een categorie die minder wordt gedreven door trends.

Als trends niet zo sterk vertegenwoordigd zijn, wat bepaalt dan de kindermode?

Felle kleuren en gedurfde prints zijn al een aantal seizoenen trends die de mode domineren voor zowel jongens als meisjes en ook groene tinten zijn weer prominent aanwezig in de komende herfst/winter '23 collecties.

We zien ook een flink aantal merken die zich laten inspireren door het bos, waarbij het neutrale kleurenpalet wordt gebruikt in een reeks stoffen en pasvormen om silhouetten te creëren die doen denken aan de natuur.

Credits: Mytheresa SS23 campagne voor kindermode. Beeld: Mytheresa

Voor volwassenen lijkt de logomanie trend een beetje af te koelen. Kan hetzelfde gezegd worden van kinderkleding?

In het algemeen was logomanie nooit een prominent aspect van kinderkleding. En zelfs als het al aanwezig was, was het voornamelijk beperkt tot de "supermerken". We merken nu wel dat dit ook voor kinderen langzamerhand minder wordt.

Hoe zit het met de 'mini-me' trend? Zijn ouders specifiek op zoek naar een bijpassende look voor zichzelf en hun kinderen?

Door de jaren heen hebben we gemerkt dat "mini-me" looks erg in de smaak vielen bij onze klanten. Vooral schoenen en accessoires waren in dit opzicht erg populair.

Hoe belangrijk is deze sectie bij Mytheresa?

Op Mytheresa bieden we een breed scala aan merken die uitsluitend gericht zijn op kinderen, maar we bieden ook een aantal "twin look" opties van merken die voor zowel volwassenen als kinderen ontwerpen. Op 24 mei lanceerden we bijvoorbeeld een exclusieve capsulecollectie met Dolce & Gabbana, voor vrouwen en hun kinderen. De collectie bevat acht kinderlooks en markeert onze derde samenwerking met Dolce & Gabbana voor een exclusieve dames- en kindercollectie.

Credits: D&G Capsule voor Mytheresa. Beeld: Mytheresa

Welke kledingstukken doen het op dit moment goed voor jongens en meisjes?

Sneakers zijn het hele jaar door in trek en we zien dat deze categorie voortdurend groeit, vooral door merken als New Balance, Rick Owens en Nike.

Bovendien zien we voor het huidige lente/zomerseizoen een aanzienlijke toename in de vraag naar zomerjurkjes van merken als Zimmermann en Chloé.

Credits: Mytheresa SS23 campagne voor kindermode. Beeld: Mytheresa

Gaat het bij kinderkleding meer om kleding voor formele gelegenheden of ook om alledaagse kleding?

Ik zou zeggen dat het een redelijke mix van die twee is, omdat het allebei belangrijke categorieën voor ons zijn. In de herfst/winter is ‘Back to School' net zo'n belangrijk onderwerp als bijvoorbeeld de feestdagen.

Dit interview is schriftelijk afgenomen.

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited.UK. Vertaling en bewerking van het Engels naar het Nederlands: Marthe Stroom.