Bottega Veneta introduceert levenslange garantie op tassen

Modemerk Bottega Veneta verlengt de garantie op tassen naar ‘levenslang’, zo meldt het bedrijf in een persbericht. De service krijgt de naam ‘the Certificate of Craft’.

Het merk is toegewijd aan het gebruik van ‘exceptionele materialen’ en het behoud van ambacht, aldus het persbericht. De nieuwe service biedt ongelimiteerde reparaties en ‘opfrissingen’ van tassen. Met de garantie wil het bedrijf ook motiveren om de producten van generatie op generatie door te geven. De garantie krijg een fysieke vorm van een fysieke kaart waar het nummer van het product op staat.

“Bottega Veneta bestaat uit uitzonderlijke ambacht met uitstekend ontwerp en creativiteit. Het ‘Certificate of Craft’ is geboren uit een wens om onze klanten een superieure service te bieden om hun producten levenslang te beschermen,” aldus Bottega Veneta CEO, Leo Rongone, in het persbericht.