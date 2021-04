Bottega Veneta lanceert digitaal magazine als onderdeel van nieuwe communicatiestrategie

Bottega Veneta heeft een nieuw digitaal magazine gelanceerd, genaamd Issue. Het tijdschrift verschijnt vier keer per jaar online en is een audiovisuele ervaring en samengesteld met onder andere Barbara Hulanicki, Missy Elliott en Walter Pfeiffer. Er zijn artikelen over mode en catwalkbeelden, maar ook muziek, video en graphics.

De online publicatie maakt deel uit van een digitale communicatiestrategie waarbij het luxehuis Kering in januari stilletjes afscheid nam van Instagram en zijn sociale media-accounts. Kering CEO François-Henri Pinault zei tegen WWD indertijd: "Wat de digitale communicatiestrategie betreft, verdwijnen we niet volledig van de sociale netwerken. We gebruiken ze alleen anders."

In plaats van direct sociale content te plaatsen en te strijden om 'likes' en ‘views’, vertrouwt Bottega Veneta op influencers en hun uitgebreide publiek om het merk te promoten. Tot nu toe is haar beslissing om Instagram te verlaten een succes, met een voortdurende stroom van secundaire content in de feeds van gebruikers. Het ziet ernaar uit dat de hype zal aanhouden, als het fanaccount @newbottega, dat al meer dan 500.000 volgers heeft, een indicatie hiervan is.

Voor een merk dat logoloze collecties produceert met alleen een driehoek en lederen intarsia (breimethode, red.), heeft Bottega Veneta de pandemie bijzonder goed doorstaan. Het bedrijf had een groei van 4,8 procent ten opzichte van het vorige boekjaar en de verwachting is dat de winst in de loop van 2021 nog hoger zal zijn.

Sociale media oversimplificeren

Creatief directeur Daniel Lee, die zelf ook geen Instagram-account heeft, vertelde de Guardian: "Sociale media staan voor de homogenisering van cultuur. Iedereen ziet dezelfde stroom van content. Er gaat een enorme hoeveelheid denkwerk zitten in wat ik doe, en social media versimpelt dat."

"Er heerst een sfeer van kinderachtig pesten op sociale media waar ik niet echt van houd," vervolgt Lee. "Ik wilde in plaats daarvan iets vrolijks doen. We zijn niet alleen een merk, we zijn een team van mensen die samenwerken, en ik wil niet meewerken aan een sfeer die negatief aanvoelt."

Beeld: Bottega Veneta Issue

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.COM, vervolgens vertaald en bewerkt naar het Nederlands door Ilona Fonteijn.