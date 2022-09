Bottega Veneta springt eruit in een week vol contrasten

De modeweek in Milaan zat vol contrasten. Er waren debuten bij Salvatore Ferragamo, Missoni, Bally en Etro, er was een zeventigjarig jubileum bij Moncler en een tweede ronde voor Bottega Veneta.

Bij Ferragamo werd de 'Salvatore' vervangen door een moderner, maar vertrouwd logo, onder de nieuwe ontwerper Maximilian Davis. De show van Ferragamo, die getoond werd in de binnenplaats van een groot 17e eeuws gebouw, voelde meer als een wisseling van de wacht dan als het verwelkomen van bezoekers in een nieuw huis, waar verbinding en emotie gemakkelijker tot stand komen als de sfeer gezellig is. Er lag een sterke focus op nieuwe accessoires - Ferragamo is tenslotte een schoenenmerk - terwijl de moderichting misschien nog wat gefinetuned moet worden. Scherpe contrasten tussen nette pakken en leren hotpants en kleine leren bikerjacks maken een te grote sprong op het gebied van stijl. De verschillende persona's kunnen mogelijk verduidelijkt worden zodra er een nieuwe ontwerpvisie met bijbehorende codes is. Zo werd de geschiedenis van Ferragamo's Instagram gewist en werd de weg vrijgemaakt voor een nieuwe toekomst.

Moncler

Bij Moncler zou de traditionele modeshow niet volstaan om het 70-jarig bestaan van het modehuis te vieren. De in 1952 opgerichte gigant op het gebied van outerwear nam het Milanese Piazza del Duomo over voor een buitengewone voorstelling, met een cast van 1952 modellen, zangers, dansers en performers die identieke versies van zijn Maya jas droegen, een ontwerp dat volgens het bedrijf 'een brug slaat tussen zijn oorsprong en zijn toekomst'. Onder de naam 'Extraordinary Expedition' zullen soortgelijke evenementen worden georganiseerd in steden over de hele wereld.

Beeld: via Moncler

Bottega Veneta

Bottega Veneta was ongetwijfeld de ster van de week, met de collectie van Matthieu Blazy die voor extra enthousiasme zorgde. Hij opende met een soortgelijke look als bij zijn debuut, met een overhemd zonder knopen over een wijde broek. Waren het chino's? Jeans? Wol? Was het flanel? Een katoenen t-shirt? Nee, het was allemaal leer. Leer van de soepelste soort met een buitengewone kleurdiepte, die het vakmanschap en de simpele esthetiek van het merk Bottega benadrukt.

Niet dat deze collectie geen versieringen had, want er was genoeg dat een tweede keer moest worden bekeken: een jurk met handgenaaide franjes die in de stof waren geweven en meebewogen met het model; de snit van een kraag op een trenchcoat met een extra lange riem die het model op precies de juiste wijze omsloot en de technische bekwaamheid van gebreide jacquard jurken. Dit was luxe op zijn best, zonder logo's, zonder kunstgrepen, maar met eigenschappen die 'ingewijden' herkennen en waarderen.

De gasten zaten op kleurrijke stoelen die waren ontworpen door de Italiaanse kunstenaar en architect Gaetano Pesce, die in New York woont. Blazy vertelde Vogue dat het idee was om de wereld te reduceren tot een kleine ruimte. Toch was er niets kleins aan deze collectie, die verfrissend genoeg looks voor op de rode loper verving door 'echte kleding'.

Beeld via: Bottega Veneta

Dolce & Gabbana, een modehuis dat meer bekendstaat om zijn extravagante interpretatie van de mode dan om zijn simpele werkwijze, trok Kim Kardashian aan om mee te werken aan zijn lente/zomercollectie 2023. Het was een uitdaging om de authenticiteit te zien door de sluier van commercialiteit, waarbij beelden van Kardashian in verschillende looks onmiddellijk werden verspreid via sociale media. Er was de glinsterende avondjurk tijdens de finale van de show, de zilveren korsetjurk tijdens de afterparty, het luipaardprint ensemble dat de volgende dag achter haar over de vloer sleepte. Het was een viering van stijl boven inhoud en een samenwerking die authenticiteit miste, maar ongetwijfeld de nodige views genereerde.

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.UK. Vertaling en bewerking van het Engels naar het Nederlands: Eugenia Melissen Ferrer.