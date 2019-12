Botter op officiële Paris Fashion Week Men schema

Botter, het merk van Lisi Herrebrugh en Rushemy Botter, gaat tonen op het officiële schema van Paris Fashion Week. Het nieuws is te spotten op het schema van de Féderation de la Haute Couture et de la Mode, die het evenement organiseert, en werd gedeeld door beide ontwerpers op Instagram.

Het merk zal de nieuwe collectie tonen tijdens Paris Fashion Week Men’s. Botter is op donderdag 16 januari om 16:00 uur aan de beurt. Herrebrugh en Botter zijn ook creatief directeur bij modehuis Nina Ricci.

“Met onze ervaring die we hebben opgedaan aan het AMFi en de modeacademie van Antwerpen starten we onze eigen atelier en showroom in 2017,” aldus Herrebrugh op Instagram. “We volgden in de voetstappen van de belangrijkste ontwerpers door onze eigen visie op mode te vertalen door middel van storytelling. Hyeres gaf ons een fantastisch podium waarna we onze dromen bleven volgen die ons bracht bij Nina Ricci en het openen van ons atelier in Parijs, het hart van de mode. De trots en opwinding die we voelen nu onze dromen uitkomen kunnen we met geen woorden beschrijven. We willen iedereen bedanken die interesse in ons, ons merk en onze boodschap heeft getoond. We kunnen nu met jullie delen dat we onze eerste Botter show op de officiële kalender tonen op 16 januari 2020.”