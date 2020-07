Brand New Day: allround Nederlands modemerk lanceert nu ook Home Office Wear-lijn

Het Nederlandse modemerk Brand New Day draait vooral om drie dingen: vrouwen, comfort en representatie. De collecties die oprichter Mies van Leeuwen sinds 2018 onder de merknaam Brand New Day produceert zijn al een groot retailsucces in ons buurland Duitsland en andere delen van Europa waaronder Engeland, Ierland, Zweden, Zwitserland, Oostenrijk en nu begint Nederland de comfortabele jersey's en geklede lijnen van Brand New Day in de gaten te krijgen. Tijd voor een grote introductie.

Brand New Day is de laatstgeborene van allrounder en rasondernemer Mies van Leeuwen. Van Leeuwen, ooit begonnen in de mode bij Agenturen en een gerenommeerde groothandel en sindsdien al 25 jaar werkzaam in alle takken van de modebranche, weet dat als een vrouw zich niet comfortabel voelt in haar kleding, ze het ook niet draagt. Haar eerste verzoek was dan ook toen zij als jonge verkoper haar klanten kleedde: “Trek het even aan.” “Voelt kleding goed, zit het lekker, dan zal een vrouw dit altijd blijven dragen en voor het merk terugkeren”, vertelt van Leeuwen FashionUnited. “Mode moet een vrouw kleden en complimenteren, maar moet in de eerste plaats vooral draagbaar zijn.”

Pasvorm, kwaliteit, uitvoering en kleur, deze dingen maken het dat Brand New Day sinds de introductie drie seizoenen geleden zo’n vliegende start heeft gemaakt. Van Leeuwen had in haar 25 jaar werkervaring als accountmanager bij een agenturenfirma en modegroothandel op één ding specifiek gehamerd: de pasvorm moet uitstekend zijn. De doelgroep die zij destijds en ook nu dient, zijn verzorgde en levenslustige vrouwen variërend van jong tot oud en dun tot rond (Brand New Day biedt kleding in de maten XS tot en met 4XL). Ze weet dat al die verschillende leeftijdscategorieën en maten een verschillende aanpak nodig hebben, dus toen zij voor haar eigen merk naar Portugal vloog, heeft ze twee weken lang dag en nacht gepuzzeld op haar eerste collectie. Met succes.

Nog iets wat van Leeuwen door de jaren heen leerde: voor mooie dingen maken vrouwen een budget vrij, mits het om kwalitatief hoogwaardige producten gaat. Daarom wordt Brand New Day geproduceerd met hoogwaardige stretchkwaliteiten in stepped jersey en katoen/elastaan uit Italië en zit er op ieder kledingstuk een specifiek detail en voor de zomercollectie 2021 een variatie aan bijzondere Italiaanse knopen. De hardware wordt volledig op kleur, print en materiaal afgestemd, voorzien van het label van het merk. Voor de kleurkaart put het merk inspiratie uit de modebeurzen in Parijs en München, wat resulteert in een seizoenskaart van tien kleuren waaronder corn, vanille, soft green, candy pink, zalm, marine, zwart en wit.

Van Leeuwen is een creatieve denker. Altijd bezig met het analyseren van de behoefte van haar klant. Het kon daarom niet anders dan dat zij de afgelopen periode een Home Office Wear-lijn heeft ontwikkeld die voldoet aan de eisen van de thuiswerkende vrouw. De uitkomst hiervan is een collectie bestaande uit onder andere lekker zittende joggers met steekzakjes en een koord en blousons die over de heupen vallen voor extra draaggemak. Maar ook aan de vrouw die weer naar kantoor en evenementen gaat is gedacht: voor hen maakte zij naast uni’s print blazers in katoen/elastaan. Collecties produceren die bijna alle vrouwen en maten dienen, je moet het maar verzinnen. Dat heeft van Leeuwen met haar Brand New Day gedaan en dat is ook nog eens behoorlijk goed gelukt.

De collectie is vanaf heden t/m vrijdag 4 september in te zien bij TVD Fashion Agency in Badhoevedorp (06-24642565). De winkelverkoopprijzen (met een goede marge voor de detaillist) van de blazers van Brand New Day variëren van 199 euro t/m 249 euro. Een blouse en een polo van het modemerk begint bij 89 euro. De gehele collectie is verkrijgbaar in de maten XS tot en met 4XL.