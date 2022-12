Brandworks gaat met 717 volledige rebranding aan, met gloednieuwe collectie

717, een merk van Jolo Fashion Group, is onlangs een volledige online en offline rebranding aangegaan, met een nieuwe collectie en een nieuwe communicatiestrategie. Het merk, dat zich nu richt op essentials voor jongens tussen de zes en veertien jaar, zet duurzaamheid voorop door stukken te ontwikkelen die generatie op generatie doorgegeven kunnen worden. Brand manager Toon Kruize en ontwerper Chantal Kobus staan aan het stuur van de nieuwe koers van ‘717’.

Seven colors, seven styles, one great look

De nieuwe slogan van het merk geeft inzicht in de hoe de huidige en komende collecties van ‘717’ eruit (zullen) zien. Bij het ontwerpen van de metamorfose was duidelijk dat één ding hetzelfde moest blijven: de naam. ‘De naam van het merk was al groot in België. Het zou dus zonde zijn om de naam te veranderen’, legt Kobus uit. ‘Daarom dacht ik, laten we daar dan echt op verder borduren en van daaruit het merk opbouwen.’ Zo gezegd, zo gedaan. Er werd een collectie ontworpen met zeven essentiële stukken, in zeven essentiële kleuren. De monochrome collectie biedt de mogelijkheid om gehele outfits in dezelfde kleur samen te stellen, maar ook de mogelijkheid om elk stuk te mixen en matchen. Zoals Kruize beschrijft: ‘Op welke manier je de stukken ook draagt, de gehele collectie past bij elkaar. Je kunt onuitputtelijk veel combinaties maken.’ Het idee erachter was dat ouders alle benodigde stukken in de garderobe van hun zoon, bij hetzelfde merk konden halen. Kobus legt uit dat dit voortkwam uit een gegronde kennis van de doelgroep. ‘Wat willen jongens van die leeftijd en wat kunnen wij daarin betekenen voor de ouders? De jongens hebben geen zin om te shoppen. Die willen online iets kopen en als het goed is en lekker zit, willen ze het stuk het liefst in elke kleur.’

Kruize en Kobus vertellen zich met de rebranding van ‘717’ enkel te richten op essentiële stukken zoals t-shirts, hoodies, broeken en overhemden. Er worden twee collecties per jaar gepresenteerd, waarvan één in de zomer en één in de winter. De kleuren uit de collectie worden aangepast op het seizoen. Het merk zal dan ook geen trends in de mode-industrie volgen. ‘Het heeft geen zin om sportartikelen te maken, want dat doen alle andere merken al’, stelt Kruize. ‘We richten ons op 49 artikelen. Zeven keer zeven’. Het is de eenvoud en voorspelbaarheid van ‘717’ die maakt dat de rebranding van het merk met succes ontvangen werd bij winkeliers en webshops in België en omstreken. ‘Sinds de rebranding is ons aantal klanten meer dan verdubbeld. De collectie is erg overzichtelijk voor retailers. Het is erg behapbaar en past daarom binnen elke winkelcollectie ’, vertelt Kruize. Volgens Kobus draagt de kennis in de doelgroep bij aan het feit dat het merk zichzelf verkoopt. ‘We hebben gekeken naar wat makkelijk is voor ouders. Natuurlijk heeft zoon die het draagt ook een mening, maar ouder bepaalt en ouder betaalt.’

Kwaliteit voorop

Los van de nieuwe collecties, wordt ook de online communicatiestrategie van ‘717’ ingezet. Zo is de rebranding uitgebreid tot de Instagram en TikTok kanalen van het merk, om zo in contact te blijven met, en naamsbekendheid te genereren onder de doelgroep. Daarnaast wordt er ook stilgestaan bij de unieke positie van het merk, binnen Brandworks. Omdat de collecties van ‘717’ bestaan uit essentiële basics, kunnen deze ook toegevoegd worden aan collecties van andere merken van Brandworks. ‘Wij zijn geen concurrent van onze andere merken’, legt Kruize uit. ‘Wij zijn eerder een octopus die met onze tentakels alle andere merken kunnen versterken.’ Verschillende merken van Brandworks streven duurzaamheid na in hun werk- en productiewijze. ‘717’ doet dit door toekomstgericht te werken en kwaliteit voorop te zetten. Hierbij is het doel om zo min mogelijk te kopen en zo min mogelijk te verspillen. ‘Mensen hebben zoveel kleding en we dragen eigenlijk maar tien procent daarvan. Het was heel belangrijk voor ons om stukken te maken die echt gedragen worden.’ Daarom hebben Kruize en Kobus de tijd genomen om de lancering van de rebranding zo sterk mogelijk te maken. Wij staan voor kwaliteit. Met ‘717’ wilden we echter net een stapje hoger hierin zetten’, vertelt Kruize. ‘Omdat het essentials zijn en dezelfde stukken steeds terugkomen, kan een jongetje van zes over een jaar dezelfde soort broek kopen in een grotere maat. Door stoffen te gebruiken van een hogere kwaliteit, kunnen de stukken weer doorgegeven worden aan broertjes of neefjes. Zo hoeven mensen minder te kopen, omdat de kleding een langere leefbaarheid heeft. Eenvoud is onuitputtelijk.’