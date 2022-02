Breuninger inkoper: "Fashion wordt weer wat gekleder, maar het comfort blijft."

Met de nieuwe orderronde voor FW22/23 staan inkopers opnieuw voor de uitdaging om vooruit te plannen voor een seizoen waarvan de algemene voorwaarden moeilijker in te schatten zijn dan gewoonlijk.

Wat voor soort assortiment zullen modemerken en moderetailers dit najaar aan hun vrouwelijke klanten presenteren? Wat voor soort mode willen vrouwen dragen deze herfst? Zullen zij zich nog steeds de voorkeur gevan aan oversized en comfortabele kleding of juist weer aan nauwsluitende en sexy kleding? Welke trends zijn nu al te ontdekken? FashionUnited vroeg het Martina Haberbosch, hoofd inkoop van de Duitse warenhuisketen Breuninger.

Mevrouw Haberbosch, het vooroorderseizoen FW22/23 loopt alweer op z’n eind, wat zijn volgens u de belangrijkste trendthema's in de damesmode?

Er zijn verschillende thema's. Bovenaan staat moderne prêt-à-porter, het wordt dus weer wat gekleder, maar het comfort waar we zo van zijn gaan houden blijft. Concreet verwacht ik dat casual blazerstijlen en loszittende broeken in comfortabele, hoogwaardige materialen, en confectiesets sterk aanwezig zullen blijven. Het mix-en-match idee zorgt voor een verscheidenheid aan mogelijkheden.

Breuninger flagship store in Stuttgart. Image: Breuninger

Tijdloze, hoogwaardige stukken met een lange levensduur zijn ook belangrijk, bijvoorbeeld wollen jassen en kasjmier breisels. Breisels spelen een hoofdrol. Denk aan de feel-good garantie van kasjmier in hoge kwaliteit, maar ook andere interessante materiaalmixen in geweldige nieuwe stijlen, zoals vesten, casual truien, workwear. Modieuze highlights zijn open gebreide stoffen met losse steekpatronen en details zoals diepe halslijnen. Net zo belangrijk: highlights die speels opgaan in de huidige garderobe en een 'wow'-effect creëren, vaak ook voor meer formele gelegenheden. Van het bureau (thuis of op kantoor) naar het feest, zeg maar.

Hoe zit het met silhouetten en lengtes?

Naast relaxte silhouetten en moderne gelaagdheid, die vooral de maxi-look de juiste uitstraling geeft, zien we ook steeds meer body hugging vormen terug. Ik denk aan gebreide setjes en jurkjes, die strakker zijn en toch nog steeds comfortabel zitten. Ook in de basics zien we weer nauwsluitende coltruien en breisels, die gecombineerd kunnen worden met casual broeken, strak aan de bovenkant, wijd aan de onderkant. Bodycon- en minisilhouetten zijn modieus en kunnen aantrekkelijk worden toegepast, vooral voor avondkleding.

Wat voor jurken kunnen we komende winter bij Breuninger verwachten?

Jurken spelen een grote rol, van geraffineerde draperieën en wikkeleffecten tot casual jurken in boho-stijl. Prints geven een nieuwe impuls en natuurlijk staan alle feestjurken in het teken van raffinement en glameffecten.

Trendbureaus hebben het over een nieuw verlangen naar sexiness als reactie op de Corona-beperkingen. Wat denk jij?

We moeten onze doelgroepen natuurlijk goed in de gaten houden en kijken wat haalbaar is voor onze klanten en in welke vorm. Seksualiteit kan ook subtieler tot uiting komen, bijvoorbeeld door een crop top onder een blazer te dragen. Op die manier werkt het ook voor een grotere groep. Dan kun je ook heel goed spelen met details die de weg vrijmaken voor de nieuwe sexiness, bijvoorbeeld met cut-outs of gewoon door een slanker silhouet te kiezen. In partydressing zorgen mini- en bodyconvormen duidelijk voor nieuwe impulsen. Hier blijft de glam-factor met pailletten, metallics en lamé belangrijk of de party blazer met legging.

We hebben op dit moment een enorm aanbod van verschillende modellen voor broeken. Blijft dat zo of treedt een (nieuw) model op de voorgrond?

De grote variëteit zal blijven. Naast de relaxte pasvormen en wijde broeken in het denimsegment, krijgen we weer meer rechte tot smalle vormen. Ook leggings krijgen weer een push. Eens kijken hoe en of de smallere vormen snel zullen aanslaan.

Welke kleuren en materialen zullen de komende winter domineren?

Warme, bruine tinten vormen de basis, tot chocoladebruin aan toe; ook grijstinten zullen weer hun intrede doen. Kleur is en blijft belangrijk. Roze en rood blijven, terwijl oranje en groen in opkomst zijn. En niet te vergeten violet en lila, dat de Pantone Kleur van het Jaar 2023 is. Zachtheid en comfort zijn belangrijk voor materialen, in tegenstelling tot alles wat technisch en functioneel is.

Duurzaamheid is ook een belangrijk trendonderwerp. Hoe implementeert Breuniger dat?

Breuninger pakt het thema duurzaamheid actief aan binnen het kader van vier speciaal daarvoor in het leven geroepen actiegebieden. Voor ons is het geen trend maar een belangrijk onderdeel van ons maatschappelijk verantwoord ondernemen, dat hoort erbij als je deel uitmaakt van de samenleving. In de Breuninger online shop en de warenhuizen identificeren we alle merken en producten die gecertificeerd zijn als duurzaam.

Is duurzaamheid een aankoopcriterium voor uw klanten?

We zien een toenemende belangstelling en interesse van onze klanten voor dit onderwerp.

Wat voor soort stijlen hebben tot nu toe goed gewerkt, wat minder goedl?

Alles wat comfortabel en praktisch is, werkt heel goed. Kasjmier breigoed is duidelijk een winnaar in ons assortiment. Gewatteerde jassen hebben het ook goed gedaan, van vesten in de herfst tot lange jassen in de winter. Daarnaast doen modieuze korte termijn drops het goed, bijvoorbeeld een bijzonder fraaie print of een opvallende kleur.