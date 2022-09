‘Brioni blaast dameslijn nieuw leven in’

Voor het eerst in jaren presenteert het Italiaanse luxemerk Brioni weer een vrouwencollectie. Het klassieke modelabel, dat vooral semi-formele kleding voor mannen maakt, ontwikkelde een capsulecollectie met de naam ‘La Donna’. Deze is vanaf dit najaar te koop, zo meldt FashionNetwork op basis van een persbericht.

Brioni, inmiddels een dochterbedrijf van luxeconcern Kering, bestaat sinds 1945. In de vroege jaren nul experimenteerde het merk al met vrouwenkleding - daar werden toen zelfs catwalkshows voor gehouden. In 2011 deed Brioni echter weer afstand van de dameslijn, volgens FashionNetwork omdat deze niet goed genoeg in de markt lag. Nu keert het tij toch weer.

De zes looks uit de ‘La Donna’-collectie sluiten nauw aan bij de mannenlijn: ze worden gekenmerkt door dezelfde soepele lijnen, gecombineerd met scherp kleermakerschap. Ook de stoffen uit de mannenmode van Brioni komen in de vrouwencollectie terug. Ontwerper Norbert Stumpfl creëerde onder meer een wit pak, een lange wollen mantel en een zwart avondensemble met smokingjasje. Voor het voorjaar ontwierp Stumpfl ook al een collectie, met daarin onder meer een trenchcoat en een overhemdjurk.

De kleding uit de luxe ready-to-wearcollecties is op aanvraag verkrijgbaar bij de Brioni-boetieks in New York, Parijs, Londen en Milaan, en via Net-a-porter.