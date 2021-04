British Fashion Council wil modesector duurzaam heropbouwen met Positive Fashion Forum

De British Fashion Council wil dat de Britse modesector duurzaam terug wordt opgebouwd, zo meldt British Fashion Council. Daarom worden verschillende ontwerpers, leidinggevenden, overheidsvertegenwoordigers en duurzaamheidsactivisten bij elkaar gebracht in het digitale event genaamd, Institute of Positive Fashion Forum.

Er zal een reeks lezingen en debatten digitaal plaatsvinden op 10 juni 2021. De lezingen zijn bedoeld om een monumentum op te bouwen en de agenda vast te stellen voor de klimaatconferentie van de Verenigde Naties die in november 2021 plaats zal vinden in Glasgow. De British Fashion Council kondigt een aantal sprekers aan die aanwezig zullen zijn bij de lezingen: Marco Gobetti (CEO van Burberry), Emmanuel Gintzburger (CEO van Alexander McQueen), Nicolaj Reffstrup (CEO Ganni), Cyrill Gutsch (Parley for the Ocean-oprichter).

Caroline Rush, CEO van British Fashion Council, in het bericht van British Fashion Coucil: “Het is een kans om deze eerste conferentie in het Verenigd Koninkrijk te gebruiken om de mode-industrie samen met de overheid en beleidsmakers, het terrein te testen en de agenda te bepalen.” Het evenement zal bestaan uit een mix van gesprekken en discussies met als doel het beleid duidelijk te maken.

Het Institute of Positive Fashion heeft vier pijlers uitgekozen die in het forum worden onderzocht: milieu, mensen, gemeenschap en vakmanschap.

“We proberen de mode-industrie ertoe te zetten zich in te zetten voor de race van netto-nul-koolstofemissies”, aldus Rush in het bericht van British Fashion Council. De koolstofvoetafdruk-kwestie zal een reeks onderwerpen openen, verwacht Rush. De onderwerpen zullen variëren van biodiversiteit tot sociale rechtvaardigheid.