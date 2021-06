Brits maat-inclusief merk Snag lanceert swimwear

Brits merk Snag, bekend van de uitgesproken en kleurrijke panty’s met een groot bereik aan maten, heeft de eerste swimwear collectie gelanceerd. De maten variëren van een Britse maat 4 tot en met 38, in Europese maten komt dit neer op 32 en 66, zo blijkt uit een persbericht. De swimwear collectie bevat tien stuks die elk in diverse kleuren, patronen en stijlen beschikbaar zijn. Snag geeft aan dat de collectie ontworpen is op een model met een Britse maat 24, een Europese maat 52, en dat alle items zijn getest op diverse lichaamsvormen en maten. Snag geeft aan dat het echte inclusieve opties wil bieden en daarmee een gat wil dichten in maat-inclusieve mode die zowel sexy als comfortabel is, aldus het persbericht. Losse items zoals een bikinibroekje of een bikinitop kosten 16,99 pond (omgerekend een kleine 20 euro) en een badpak kost 35,99 pond (42 euro) .

Image: courtesy of Snag

Image: courtesy of Snag