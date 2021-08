Brits mannenmodemerk Aubin maakt comeback

Het mannenmodemerk Aubin wordt nieuw leven in geblazen door oprichter Peter Williams, zo blijkt uit een persbericht. Het merk keert na negen jaar terug dankzij hulp van Next Plc. De modegroep heeft namelijk een aandeel van 33 procent genomen in het bedrijf.

Williams heeft voor de herlancering van het merk meerdere professionals aangetrokken. Zo wordt Greg Roberts CEO van het merk en Rachel Silvester de creatief directeur. Aubin is voor de herlancering ook opgezet volgens een nieuwe structuur. Deze structuur is opgezet om ‘uitdagingen rond infrastructuur, distributie en productieketens te overwinnen waardoor Aubin’s team de vrijheid heeft te ontwerpen en creëren zonder de beperkingen van het overzien van de back-end operationele activiteiten’, aldus het bericht.

Next Plc is niet alleen een investeerder van Aubin, de modegroep zal ook de distributiepartner van het merk zijn. Next Plc biedt Aubin het gebruik van de magazijn- it- en distributie infrastructuur. Dit alles moet helpen bij de online herlancering van het merk in september.