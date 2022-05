Brits merk Molly Goddard lanceert ready-to-wear bruidsmodecollectie

Brits modehuis Molly Goddard heeft een eigen ready-to-wear bruidscollectie gelanceerd, zo blijkt op de website van het merk. Het is een aanvulling op de made-to-order en op maat gemaakte bruidsjurken die het merk al produceerde.

De ready-to-wear collectie bestaat uit 11 jurken en wordt in de UK-maten 6 tot en met 20 aangeboden. In Europese maten is dit van XS tot en met XL. Kenmerkende elementen van Goddards werk, zoals ruches en pofmouwen, komen terug in de collectie. Prijzen liggen tussen de 1.200 pond en 4.000 pond, omgerekend ruim 1400 en 4600 euro.

Image: Molly Goddard by Jack Day

Image: Molly Goddard by Jack Day

Image: Molly Goddard by Jack Day

Image: Molly Goddard by Jack Day