Brits merk Rixo introduceert bruidsmeisjes-collectie

courtesy of Rixo

Brits modemerk Rixo voegt bruidsmeisjes jurken toe aan het assortiment. Het merk lanceerde eerder dit jaar al een eigen lijn van bruidsjurken, maar richt zich nu op een breder aanbod voor bruiloften, zo blijkt uit een persbericht.

De collectie bestaat uit vijf ‘belangrijke vormen en stijlen voor bruidsmeisjes’, aldus het bericht. “Ontworpen om de schoonheid in individualisme te vieren.” De collectie bevat veertien verschillende items met diverse designelementen, van halters tot een v-halslijn, gelaagde rokken tot a-lijn. “Om een idee van continuïteit te geven is de Rixo-print ‘Virtues of Rosemary’ subtiel te zien in de drie kleuren in de collectie.

De jurken zijn ontworpen door mede-oprichters Henrietta Rix en Orlagh McCloskey. “De laatste zes jaar is het fantastisch geweest onze ready-to-wear jurken te zien als onderdeel van bruidspartijen. We hebben deze tijd gebruikt om echt te begrijpen waar de perfecte bruidsmeisjesjurk uit bestaat - de stijl, de pasvorm en de kleuren waar klanten altijd op teruggrijpen. Gewapend met deze kennis hebben we besloten een specifieke lijn te ontwerpen die al onze bevindingen samen brengt,” aldus Rix en McCloskey in het persbericht.

De collectie is vanaf nu beschikbaar online bij Rixo en zal komen te hangen bij Rixo’s bruidsmodewinkel in Londen. Prijzen liggen tussen de 333 en 382 euro.