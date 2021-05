Brits modemerk Rixo breidt assortiment uit met schoenen

Rixo, een Brits modemerk, stapt in schoenen. Het merk lanceert namelijk hun allereerste schoenencollectie, zo wordt gemeld in een persbericht. De collectie is ontworpen door de oprichters Henrietta Rux en Orlagh McCloskey.

De collectie bestaat uit 9 modellen. Alle schoenen zijn ontworpen om makkelijk aan te trekken en mee op pad te gaan, van werk tot dansen en wandelen. De prijzen van de schoenen liggen tussen de 185 en 255 pond, omgerekend 215 en 295 euro.

Het is niet de eerste uitbreiding van het assortiment voor Rixo dit jaar. In april introduceerde het merk nog een lijn voor bruidsmeisjes.