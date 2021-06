Brits modemerk Rixo lanceert duurzame zwemcollectie

Rixo, een Brits modemerk, introduceert zijn eerste duurzame zwemcollectie, zo luidt het persbericht. De collectie is ontworpen door Henrietta Rix en Orlagh McCloskey, mede-oprichters van Rixo.

De modellen dragen een item uit de duurzame zwemcollectie. Credit: Rixo

De collectie is geïnspireerd door Italiaanse vormen en stijlen. De collectie is 11-delig en bestaat uit badpakken en bikini’s, waarvan de tops en broekjes apart verkrijgbaar zijn. De items zijn verkrijgbaar in groen, koraal en lila. De vormen van de zwemcollectie hebben een nieuw jasje gekregen en bevatten verschillende prints: <i>Mermaid Patchwork, Pearl Shell</i> en <i>Sea Life</i>.

De badpakken en bikini’s zijn gemaakt van de stof Q-Nova, een milieuvriendelijke nylonvezel die voortkomt uit geregenereerde grondstoffen, zo is te lezen. Hiermee zet het merk de volgende stap naar duurzaamheid binnen het bedrijf. De prijzen van de collectie liggen tussen de 145 en 180 euro en hij is verkrijgbaar op de website.