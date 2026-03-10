Brits talent, waaronder Big Narstie en Reuben Dangoor, voor Lyle & Scott ‘Wear It Your Way’-campagne

Voor Lente Zomer 26 presenteert Lyle & Scott The Common Room, het vierde hoofdstuk van de Wear It Your Way-campagne. Een viering van echte mensen, echte relaties en de overtuiging dat een gemeenschap ontstaat in gezelschap, niet in afzondering.

Verbinding is een kernelement in het verhaal van Lyle & Scott. Het merk wordt gedragen in gedeelde ruimtes waar sport, stijl en cultuur samenkomen. Hier wordt identiteit gevormd door zowel gemeenschap als individualiteit. The Common Room bouwt voort op deze waarheid en plaatst dit centraal voor Lente Zomer 26.

Wear It Your Way staat voor zelfexpressie. Dit hoofdstuk verbreedt het perspectief. Het onderzoekt wat er gebeurt als mensen naast elkaar staan en hoe individualiteit nog sterker kan voelen met de juiste ondersteuning. De campagne brengt twaalf duo's samen, elk verbonden door vriendschap, familie, werk of gedeelde interesses. Sommige relaties bestaan al lang, andere zijn recenter, maar elk duo is gebaseerd op een oprechte band. De dynamiek tussen hen is belangrijk, net als de manier waarop stijl verandert wanneer deze wordt gedeeld.

Credits: Lyle & Scott

Credits: Lyle & Scott

De naam The Common Room weerspiegelt dit idee. Een gedeelde ruimte waar mensen elkaar op gelijke voet ontmoeten. Een plek waar gesprekken natuurlijk ontstaan en verschillende werelden samenkomen. Het sluit ook aan bij de ontwerprichting van Lente Zomer 26. Deze is geïnspireerd op doorleefde Britse omgevingen en de sociale momenten die deze definiëren. Dit zijn de omgevingen waar Lyle & Scott altijd al thuishoorde.

Veel van de geportretteerden zijn niet gewend om professioneel gefotografeerd te worden in deze setting. Dat was onderdeel van de opzet. Een modeset kan onwennig aanvoelen, maar de aanwezigheid van een bekende verandert de ervaring. Het zorgt voor ontspanning, kalmeert de zenuwen en laat persoonlijkheid op een natuurlijke manier naar voren komen. Dat gevoel van comfort en vertrouwen is zichtbaar in de portretten.

Credits: Lyle & Scott

Credits: Lyle & Scott

Het geselecteerde talent is afkomstig uit de muziek, sport, comedy, kunst, food en digitale cultuur. De verbindende factor is hun mentaliteit. Elk individu heeft zijn eigen pad uitgestippeld. Ze hebben barrières doorbroken en hun publiek gewonnen door authenticiteit in plaats van conformiteit. Het is dezelfde onafhankelijke geest die Lyle & Scott door meer dan 150 jaar culturele verandering heeft geleid.

The Common Room versterkt waar Wear It Your Way altijd voor heeft gestaan en verankert dit stevig in het ethos van het merk. Stijl is persoonlijk. Het wordt echter gevormd door de mensen om je heen, de teams waar je deel van uitmaakt en de vrienden die je steunen.

Wear It Your Way: The Common Room wordt vandaag, dinsdag 10 maart, gelanceerd als onderdeel van de Lente Zomer 26-campagne van Lyle & Scott.

