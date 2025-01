Britse luxe streetwear label Represent breidt uit met dameslijn

Het Britse luxe streetwear label Represent onthult op 12 februari zijn eerste volwaardige damescollectie: Represent Woman. Deze lijn is speciaal ontworpen voor de groeiende vrouwelijke fanbase en behoudt de kenmerkende stijl van het merk, zonder simpelweg de herencollecties te kopiëren, zo onderstreept het merk in een persbericht aan FashionUnited.

Ontwerpster Toni Purdie, voormalig Topshop-designer, leidt het nieuwe dameskledingteam van Represent, dat volledig uit vrouwen bestaat. De collectie omvat meer dan 30 items, zoals hoodies, racerback tops, cut-out bodies, jeans en zijden jurken. Een groot deel van de collectie wordt in Groot-Brittannië geproduceerd.dames

Represent werd in 2012 opgericht door broers George en Michael Heaton en is wereldwijd bekend in de streetwear-markt. Het merk verkoopt voornamelijk via e-commerce, tijdelijke evenementen en grote retailpartners, waaronder de Bijenkorf en Selfridges. De lancering van Represent Woman gaat gepaard met een exclusieve pop-up in Selfridges en evenementen in de flagshipstores in LA en Manchester.

Represent Woman Credits: Represent Woman