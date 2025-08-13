Britse ontwerper beschuldigt Antwerpse voetbalclub van plagiaat

Inspiratie of plagiaat? Britse ontwerper Diana al Shammari meent het laatste te zien bij Antwerpse voetbalclub Beerschot.

Al Shammari staat op Instagram bekend als ‘thefootballgal’. Op haar account verrijkt ze voetbalshirts met borduurwerk. Ze heeft in het verleden samengewerkt met de Rode Duivels, Bayern München, Manchester City en Adidas. Nu is eenzelfde soort borduurwerk verschenen op het shirt van Beerschot. Volgens Al Shammari is er sprake van kopiëren.

De ontwerper noemt de uitvoering van Beerschot onder de Instagrampost van de voetbalclub ‘slecht, lui en niet creatief’. Ze is teleurgesteld dat er geen credit of samenwerking is gezocht. “Het is een ding als willekeurige fabrieken in China dit doen, maar het is iets anders als een professionele club dit doet. Het is genant”, aldus de ontwerper op Instagram.

De CEO van het bedrijf achter de shirts van Beerschot reageert onder het bericht van Al Shammari dat ze contact hebben gezocht met de ontwerper voor een samenwerking, maar geen antwoord hebben gekregen. Het bedrijf is daarop op eigen houtje verder gegaan. Shammari dringt aan op een regeling met Beerschot, maar mocht deze er niet komen dan zal ze juridische stappen ondernemen.