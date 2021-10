Britse ontwerper Ifeanyi Okwuadi winnaar modeprijs Hyères

Britse ontwerper Ifeanyi Okwuadi heeft tijdens het 36ste Hyères festival de modeprijs ontvangen, zo blijkt op de Instagram-pagina van het festival.

Okwuadi won de prijs met zijn collectie ‘Take the Toys from the Boys’. De ontwerper heeft voor de collectie inspiratie gehaald uit de Greenham Common Women’s Peace Camp, een protest dat bijna 19 jaar lang plaatsvond vanwege de plaatsing van nucleaire wapens op een Britse luchtmacht basis. Elke outfit van de collectie refereert weer naar een ander aspect van de protesten. Zo zijn er referenties naar politie-outfits, maar ook naar de kunstwerken die de vrouwen uit het kamp hadden gemaakt, aldus WWD.

Okwuadi neemt niet alleen de eeuwige roem met zich mee na de winst van de prijs, maar ook 20.000 euro, de kans om een project te ontwikkelen met de ateliers van Chanel en aanwezigheid tijdens een Première Vision evenement.