Britse ontwerper Matty Bovan wint 2021 International Woolmark Prize

Matty Bovan sleept de 2021 International Woolmark Prize in de wacht, maar ook de Karl Lagerfeld Award for Innovation. De winst van de Britse ontwerper wordt door de International Woolmark Prize bekendgemaakt in een persbericht.

Bovan won met de collectie ‘Ode to the Sea’ waarvoor hij inspiratie haalde uit reizen en escapisme. Voor zijn collectie maakte hij onder andere gebruik van overgebleven stoffen van AW Hainsworth die hij onder andere bewerkte met print-technieken maar ook met de hand verfde. Bovan wordt door de jury geprezen voor zijn jacquard ontwerpen,zijn kennis van zowel brei als weeftechnieken, sterke kleurcombinaties, het feit dat zijn ontwerpen een verhaal vertellen en zijn duurzame aanpak op het gebied van lokaal sourcen en produceren.

Een van de juryleden, ontwerper Thom Browne, gaf aan dat de wereld meer nodig heeft van Bovans conceptuele aanpak en gevoeligheid. “Als ik deze collectie zie, zie ik dat een stap naar voren wordt genomen en dat je een echte honger hebt om mensen dingen te laten zien die ze nog nooit hebben gezien en dat is iets wat nu nodig is en zeer inspirerend is,” aldus Browne in het persbericht. Jurylid Carine Roitfeld zegt dat Bovan haar herinnert aan een jonge Vivienne Westwood of John Galliano en dat de modewereld snakt naar zo’n ontwerper.

“Het is een enorme eer om deze prijzen te winnen en ik kan niet wachten om te zien waar het mij zal brengen,” aldus Bovan in het persbericht. “Ik was al zo blij met de ervaring en het platform van de Woolmark prize. Onderdeel zijn van de International Woolmark Prize heeft mijn merk naar een hoger niveau gebracht en mijn kennis en bewustzijn van hoe ik tewerk ga als bedrijf en label vergroot. Het is fantastisch geweest en ik heb van elke minuut genoten.

Bij de International Woolmark Prize worden ontwerpers uitgedaagd een innovatief ontwerp te maken en daarbij gebruik te maken van merinowol. Met de prijs wil de Woolmark Company opkomend talent ondersteunen. Wie de prijs wint gaat naar huis met 200.000 Australische dollar, omgerekend zo’n 130.000 euro.