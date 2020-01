Bruidsmodemerk Pronovias lanceert collectie met model Ashley Graham

Pronovias heeft de handen ineengeslagen met model Ashley Graham. De twee lanceren een speciale ‘Ashley Graham x Pronovias’ collectie. Het bruidsmodemerk kondigt de collectie aan als een ‘inclusieve bruidscollectie’.

De collectie met maten van een Amerikaanse 0 tot 34 is vanaf begin 2020 te vinden bij Pronovias boetieks en wereldwijde wholesale partners. In Europese maten komt dit neer op maat 30 (XXS) tot een maat 62. “Van het winkelen voor de perfecte trouwjurk tot de grote onthulling op de trouwdag, vrouwen moeten zich zelfverzekerd voelen gedurende het hele proces. Toen ik tien jaar terug op zoek ging naar mijn trouwjurk was het moeilijk om een stijl te vinden die goed paste en mij een speciaal gevoel gaf. Het is noodzakelijk voor de bruids industrie om zich uit te spreken over inclusiviteit en lichaams diversiteit en daarom ben ik vereerd om samen te werken met Pronovias om prachtige en comfortabele opties in veel maten en stijlen aan te bieden,” aldus Graham in het persbericht.

De collectie bestaat uit 16 jurken en de prijzen liggen tussen de 1000 en 3500 dollar. Omgerekend komt dit neer op 900 en 3100 euro.

Beeld: Via Pronovias