Bruidsmodemerk Pronovias stapt metaverse in met lancering NFT bruidsjurken

De lijst van merken die actief zijn in de metaverse wordt alsmaar langer. Bruidsmodemerk Pronovias wordt nu aan die lijst toegevoegd, zo blijkt uit een persbericht. Het merk heeft namelijk drie bruidsjurk NFTs gelanceerd.

De NFTs zijn een sneak peek van de nieuwe Pronovias 2023 Versailles collectie die op vrijdag tijdens Barcelona Bridal Fashion Week wordt getoond. De NFTs zullen geupload worden op het OpenSea platform, een NFT-platform, en ze kunnen bekeken worden op de website van Pronovias. “Hoe de NFTs aangeboden worden aan bruiden zal onthuld worden wanneer de Versailles 2023 collectie in winkels arriveert in september,” aldus Pronovias in het persbericht.

“Dit initiatief markeert de meest recente stap van het bedrijf op het gebied van de digitale transformatie,” aldus Pronovias.