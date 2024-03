Brunello Cucinelli en EssilorLuxottica onthullen eerste brillencollectie

Italiaans modehuis Brunello Cucinelli en EssilorLuxottica maken hun eerste brillencollectie bekend. De bedrijven gingen in november 2022 een 10-jarige samenwerking aan, maar presenteren nu hun eerste, exclusieve lijn, zo wordt bekendgemaakt in een persbericht.

De brillencollectie is wereldwijd te koop in Brunello Cucinelli-winkels en multibrand winkels met een focus op brillen. “Het fenomenale product dat het resultaat is van deze oprechte samenwerking vertegenwoordigt een uitmuntend stukje luxe vakmanschap, evenals het Made in Italy dat wereldwijd erkend en omarmd wordt”, aldus Brunello Cucinelli, voorzitter en creatief directeur van het modehuis, in het persbericht.

“Leonardo Milleri was in staat om te dromen en zijn enthousiasme over te brengen op degenen die met hem samenwerkten, in de eerste plaats op de zeer gewaardeerde [voorzitter en CEO] Francesco Milleri, die met zijn bijzondere en briljante menselijkheid een relatie van respect en hartelijkheid weet te creëren tussen onze twee teams, een weloverwogen benadering die de basis vormt van elke humanistische inspanning.”