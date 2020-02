Brusselse NAW Fashion Pop-Up focust op Afrikaanse identiteit: “Vandaag definiëren Afrikanen zichzelf”

Antwerpen - Afrika lijkt actueler dan ooit in de mode. FashionUnited belde met Siré Kaba, de vrouw achter modelabel Erratum en de NAW Fashion Pop-Up die dit weekend Afrikaans modetalent bundelt.

Siré Kaba startte NAW (New African Wave) samen met Valia Ndelela, oprichter van Sapology2design, dat professionals in de Congolese textiel- en designsector begeleidt. De pop-up brengt design- en modecollectieven van het Afrikaanse continent en de Afrikaanse diaspora samen die geïnspireerd zijn door hun Afrikaanse identiteit.

Afrika lijkt actueler dan ooit in de mode, hoe komt dat denk je?

“Afrika is er niet per se modieuzer op geworden, maar Afrikanen hebben gewoon besloten om hun eigen verhalen te vertellen en niet langer te wachten op de validatie van het Westen, of het nu op het gebied van mode, kunst of cultuur is. De komst van sociale netwerken zit daar zeker voor iets tussen, het is mogelijk om rechtstreeks een groot, wereldwijd publiek aan te spreken zonder de filter van conventionele opiniemakers als traditionele media. De eerste verkiezing van Barack Obama, nu meer dan twaalf jaar geleden, was een ander keerpunt. Westerse media keken plots met meer positieve aandacht naar het Afrikaanse continent en ontdekten er kunstenaars, intellectuelen en creatieve geesten mét hun identiteit en erfgoed. Echter: velen die zijn opgegroeid of gestudeerd hebben in het Westen, kozen ervoor om terug te keren en daar hun vaardigheden en knowhow in te zetten. Cultuur en mode in Afrika wordt al decennialang met een westers oog bekeken - in het beste geval als inspiratiebron, in het slechtste wordt het culturele appropriatie. Dit tijdperk wordt gekenmerkt door de stem van Afrikanen die over zichzelf vertellen en zichzelf definiëren.”

Hoe doen Afrikaanse modemerken het in België en internationaal?

“Veel merken halen de krantenkoppen in het buitenland, zoals het Zuid-Afrikaanse luxe breimerk Maxhosa Africa dat onlangs nog showde op New York Fashion Week. Hun ‘Africa Your Time Is Now’-sweatshirts lagen bij Bloomingdale's en ze zullen voor een tweede keer aanwezig zijn tijdens NAW. De Ivoriaanse ontwerper Loza Maléombho kleedt verschillende Amerikaanse beroemdheden, waaronder Beyoncé en zus Solange. Ook het Senegalese prêt-à-porter merk Tongoro heeft Beyoncé al meerdere keren gekleed, onder meer voor de clip van de Lion King. Andere voorbeelden die het goed doen zijn de jonge Zuid-Afrikaanse Thebe Magugu die net de prestigieuze LVMH-prijs won en het Nigeriaanse merk Orange Cultureng dat de mannelijke garderobe opnieuw definieert. Kameroener Imane Ayissi trad net toe tot de officiële Franse Haute Couture-kalender, als eerste Sub-Sahara-Afrikaan die daar z’n merk kan laten zien. Ook in België beginnen de dingen beetje bij beetje te bewegen. Prêt-à-porter merken Odile Jacob en Erratum Fashion namen deel aan tal van pop-ups en showden recent samen met Belgische Haute Couture-merken Natan en Carine Gilson.”

Waarom het initiatief New African Wave? Wat doen jullie precies?

“We doen modeweken, designmarkten, beurzen... De New African Wave wil een platform bieden aan veelbelovende merken, eerder in het midden- en high-end segment, met als doel hun verkoop te stimuleren en het publiek bewust te maken van deze culturen door films te spelen over Afrikaanse mode en debatten te organiseren waarbij specialisten in Afro-politieke trends aanwezig zijn. Deze editie nodigen we de regisseur van de film ‘Wax in the City’ uit, en een groot deel van z’n team, inclusief de verteller. Zij is de voormalige Miss France, Flora Coquerel - de beste denkbare ambassadeur van Afrikaanse designers. Om het debat over de plaats van Afrikaanse merken op de internationale scène in z’n historische context te plaatsen, vroegen we ook Anne Grosfilley, historicus en antropoloog inzake Afrikaans textiel. Zij was ook adviseur voor Dior voor de Cruise 2019-collectie met wax.”

Wat willen jullie bereiken?

“Bij de organisatie van de pop-up wordt er veel aandacht besteed aan communicatie, om het grote publiek aan te spreken maar ook professionals aan te trekken: we willen hen aanzetten om in zee te gaan met de aanwezige merken. Dit is ook de reden achter de strenge selectie van de deelnemende merken en de maandenlange scouting opdat ze aan de beste normen van professionaliteit, kwaliteit en originaliteit voldoen, en om diversiteit in het aanbod te creëren. We combineren mode, design en lifestyle om zo compleet mogelijk te kunnen zijn. Het doel is dit soort evenementen te blijven organiseren, zodat de merken economisch kunnen groeien en een criterium kunnen worden in hun vakgebied. De eerste NAW Fashion Pop-Up (eveneens in Bozar, 8 tot 10 februari 2019, red.) was een echt commercieel succes. Sommige merken konden daarna terecht in Belgische boetieks en de boetiek van het Museum van Afrika, anderen kregen persaandacht. Er ontstonden ook partnerschappen tussen de exposanten - een designer van videogames die we hadden ingeschakeld, hielp een andere exposant om hun online aanwezigheid te ontwikkelen. Voor de komende maanden worden er ook partnerschappen opgezet met andere buitenlandse events.”

Trekken jullie naar het buitenland?

“De NAW Fashion Pop-Up is al een internationaal evenement door de aanwezigheid van verschillende merken uit zowel Afrika als Europa. Het doel is om onze horizon te blijven verbreden door in de toekomst ook andere, Amerikaanse of Aziatische merken uit te nodigen die geïnspireerd werden door de Afrikaanse cultuur. Als Europese hoofdstad is Brussel de juiste plaats hiervoor, op een evenwaardige manier als Parijs of Londen.”

Over Erratum

Siré Kaba lanceerde haar eigen duurzame label nadat haar oudste dochter zich afvroeg wat de plaats was van Afrikaanse en gemengde mensen in België. “Ik wilde een merk creëren dat op ons lijkt en de trots op onze verschillende identiteiten uitdraagt. Het slaat een brug tussen twee werelden: Afrika voor textiel en België voor kleding, ik ben Molenbeekse in meerdere facetten, een echte Brusselse Zinneke van Guinese afkomst. Ik wilde een mode aanbieden die mijn oorsprong en mijn Afrikaanse afkomst synthetiseert. Erratum komt uit het Latijn en betekent ‘de correctie van fouten uit het verleden’, net zoals mijn merk een nieuwe lezing plant van onze relatie met Afrika en clichés te bestrijden.”

Erratum maakt tijdloze collecties met een gedurfde twist, zonder extravagant te zijn: “Ondanks de sterke band met Afrika creëer ik een garderobe voor een kosmopolitische klantenkring die zich kan vinden in de kleurrijke, elegante stukken met mooie snit en afwerking. Ze vertellen een verhaal dat uiteindelijk universeel is. Erratum wil mijn multiculturele identiteit en die van alle vrouwen in de wereld vertegenwoordigen. Ik volg geen specifieke trends of seizoenen en ga voor een ethische, slow fashion-aanpak. Alle stukken worden geproduceerd in Belgische werkplaatsen voor sociaal-professionele re-integratie. De grondstoffen komen vooral uit West-Afrika.”

De NAW Fashion Pop-Up is van vrijdag 28 februari tot en met zondag 1 maart te bezoeken tijdens het Brusselse festival Afropolitan 2020 in BOZAR (Ravensteinstraat 23, 1000 Brussel).