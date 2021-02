Na de goed ontvangen Varsity collectie van vorige maand is Bruut weer terug.

Bruut presenteert deze keer hun Essentials voor 2021.

The Essential Collection spreekt eigenlijk al voor zich. Basic items met een clean design, iets wat iedereen waar dan ook kan dragen. De collectie komt uit met hoodies, t-shirts en long sleeves zodat je echt hele jaar door van bruut kunt genieten.

Voor deze collectie experimenteerde het merk wederom met nieuwe prints en stoffen. Zoals we in hun vorige collectie konden zien, hadden ze zich verdiept in de zachte badstof en ook deze keer zit er een speciale twist aan. Het rug design van alle items is namelijk gedrukt in een 3D puff print, dit voelt niet alleen cool aan, maar brengt ook wat meer diepte naar de items.

Naast het misschien simpele design komt de drop wel in diverse opvallende kleuren. Veel van de gebruikte kleuren heb je wellicht zien terugkomen in de Pantone kleuren tijdens afgelopen London Fashion Week: blauw-, geel-, groen-, rood- en natuurlijk de must have zwart-, wit- en grijze items.

Veel aandacht voor kleur dus en dat is ook duidelijk terug te zien in de campagne die voor deze collectie geschoten is. Bruut werk wederom samen met fotografe Marie-Louise Hodge, voor het eerst gaat Bruut de grens over voor een campagne. Marie-Louise is helemaal naar Lissabon gereisd om een campagne te schieten in de kleurrijke straten van Olaias en Chelas. Samen met een groep modellen, waarvan ieder een unieke style heeft, laat ze perfect zien hoe deze collectie te combineren is en voor elke gelegenheid dragen is, een echte Essential dus.

The Bruut Essential Collection is vanaf 25 februari om 09:00 beschikbaar op www.bruut.nl