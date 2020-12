Bruut x SASA OSTOJA

Kledingmerk Bruut en Amsterdamse kunstenaar Saša Ostoja brengen samen een kledingcollectie uit deze maand. Een vrolijke collectie met een heel tof design en een hele mooie boodschap.

Bij Bruut bieden ze kunstenaars en artiesten graag een platform. Ze werken graag samen met nieuwe mensen om elke collectie origineel en nieuw te houden, en deze keer kozen ze voor Amsterdams eigen Saša Ostoja

Saša is een kunstenaar met een hele eigen en bijzondere stijl. Hij maakt vaak kunstwerken waar dierlijke figuren in te zien zijn in vaak ongemakkelijke of gekke situaties.

Kijk een tijdje naar een van zijn werken en je ontdekt elke keer nieuwe interessante aspecten. Saša kwam dit jaar onder andere uit met het kinderboek “Donnie” vol kleurrijke en vrolijke tekeningen. En dat is niet het enige, de jonge kunstenaar werkt samen met veel grote merken zoals Nike en Converse, maar hij is ook regelmatig te zien in de Volkskrant en ook het Van Gogh museum is fan van zijn werk.

De collectie bestaat uit hoodies, T-shirts, crewnecks en sokken, allemaal bedrukt met Saša’s kunstwerk.

De collectie staat helemaal in het teken van intimiteit, een toepasselijk onderwerp voor de tijd waar we nu in leven, en zeker met de nieuwe lockdown en de feestdagen voor de deur, iets wat we allemaal helaas wat meer moeten missen.

“Deze tijden herinneren ons eraan dat niets permanent is, zelfs de meest natuurlijke dingen die we kennen, zoals intimiteit, lijken te veranderen. Op dit moment vraagt intimiteit om bescherming. Niet uit angst om contact te verliezen, maar uit het verlangen op zoek te gaan naar antwoorden die verder gaan dan fysieke aanraking.”

Samen met fotografe Marie-Louise Hodge hebben ze de collectie en de boodschap krachtig over weten te brengen met koppels die intimiteit laten zien, op verschillende manieren.

De collectie is nu is verkrijgbaar op www.bruut.nl